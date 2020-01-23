HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD'nin Irak'taki üslerini korumak için Patriot sistemi kuracağı iddia edildi

ABD'nin Irak'taki üslerini korumak için Patriot sistemi kuracağı iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:22 | Son Güncelleme

ABD'nin Irak'taki üslerini korumak için Patriot sistemi kuracağı iddia edildi

İSTANBUL (AA) - ABD'nin, İran saldırısından sonra, Irak'taki askeri üslerini korumak için Patriot hava savunma sistemi kurmayı değerlendirdiği iddia edildi.

ABD merkezli Fox News'e göre, bir Pentagon yetkilisi, İran'ın yeniden bir füze saldırısı gerçekleştirmesine düşük ihtimalle baktıklarını ifade etti.

Yetkili, yine de, Irak'taki üslerin korunması kapsamında Patriot hava savunma sisteminin kurulmasının yüksek olasılık dahilinde olduğunu söyledi.

Haberde, ABD'nin Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki askeri üslerini korunmak için Patriot sisteminin bulunduğu kaydedildi.

- Irak'tan tepki

İran'a yakın Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu Milletvekili Kerim Allavi, yerel basına yaptığı açıklamada, Irak Meclisi'nin 5 Ocak'ta ABD askerlerinin varlığını sonlandıran kararını hatırlattı.

Allavi, Pentagon'un üsleri güçlendirmesi veya hava savunma sistemi kurmasının Irak'ın egemenliğinin ihlal edilmesi olduğunu söyledi.

ABD'nin ülkedeki askeri varlığının yasal olmadığını belirten Allavi, hava savunma sisteminin kurulmasını da kabul etmediklerini kaydetti.

- İran saldırısı

ABD, 3 Ocak'ta, Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü vurmuştu.

- ABD'nin Irak'taki askeri üsleri

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede 9 askeri üssü olduğu biliniyor.

ABD, Aralık 2011'de Irak'taki tüm askerlerini çekti ancak terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması ve Bağdat hükümetinin daveti üzerine 2014'te yeniden Irak'a asker gönderdi.

Washington'un açıkladığı resmi verilere göre, Irak'ta toplam 5 bin 200 ABD askeri bulunuyor. Irak'taki ABD askeri varlığının büyük bölümü, İran'ın hedef aldığı Ayn el-Esed Üssü'nde konuşlanmış durumda.

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde Ayn el-Esed'in yanı sıra Habaniyye üssü bulunuyor. ABD, başkent Bağdat'ta da uluslararası havalimanındaki Victory Askeri Üssü ile Taci bölgesinde bir üssü, eğitim amaçlı kullanıyor.

Salahaddin vilayetinde Beled Hava Üssü, Kerkük'te K1, Musul'da Kayarra, Erbil'de Harir ve Erbil Uluslararası Havalimanı'nda da ABD'nin üsleri mevcut.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü
Yaralı Şahin’i jandarma ekipleri kurtardıYaralı Şahin’i jandarma ekipleri kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak patriot

En Çok Okunan Haberler

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde domuz gribi şüphesiyle acildeki kırmızı alan kapatıldı

Devlet hastanesinde korkutan şüphe! Kırmızı alan kapatıldı

Havalandırma borusu bile döşemişler! Hepsi imha edildi

Sac metallerle yapmışlar! Ormanlık alanda ortaya çıktı

Gri kategorideki terörist PKK'dan kaçmak için 150 bin lira vermiş

Gri kategorideki terörist PKK'dan kaçmak için 150 bin lira vermiş

Korktuğu pazarda başına geldi! 'Evde çalınır' diye yanına aldı ama çare olmadı...

Korktuğu pazarda başına geldi! 'Evde çalınır' diye yanına aldı ama çare olmadı...

Ahır yandı, kuzular diri diri yanmaktan son anda kurtarıldı

Ahır yandı, kuzular diri diri yanmaktan son anda kurtarıldı

Son dakika: Manisa'da bir deprem daha! (AFAD-Kandilli son depremler)

Manisa'da bir deprem daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.