“ABD’nin Irak’tan Çekilme Planı Hala Geçerli”

ABD yönetimi ile Irak hükümeti yaptıkları ortak açıklamada, Irak’taki Amerikan askerlerinin sayısının azaltılması yönündeki planın hala geçerli olduğunu bildirdi. Açıklamada çekilmenin tarihiyle ilgili ayrıntı verilmedi.

Perşembe günü yayınlanan açıklamada, IŞİD unsurlarının tehdidinin ortadan kaldırılması konusunda ABD ve Irak’ın ilerleme kaydettiğine dikkat çekildi ve bu nedenle Amerikan askerlerinin önümüzdeki aylarda aşamalı olarak Irak’tan çekilmesine devam edileceği belirtildi.

ABD ile Irak arasındaki stratejik diyaloğun ele alındığı açıklamada ayrıca “iki ülkenin güçlü karşılıklı çıkarlara dayalı bir güvenlik ilişkisi oluşturmaya odaklandığı” ifade edildi.

Amerikalı yetkililer Irak’ta kalıcı bir üs ya da kalıcı bir ABD askeri varlığı oluşturma niyetinde olmadıklarını bir kez daha dile getirirken, Irak yönetimi de Irak’ta bulunan Uluslararası Koalisyon Güçleri’nin güvenliğini sağlama görevini yürütmeye devam ettiklerine değindi.

İki ülkenin siyasal konuların yanı sıra ekonomi ve enerji alanlarında da işbirliklerini sürdürecekleri yönündeki mesajlar da açıklamada yinelendi.

Irak’ta IŞİD’e karşı mücadele için oluşturulan Koalisyon Güçleri arasında hala 5 binden fazla Amerikan askeri bulunuyor. Amerikan askerlerinin aşamalı olarak ülkeden çekilmeye başlamasın 2019 yılının Aralık ayında karar verilmişti.

