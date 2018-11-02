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ABD'nin İran ambargosundan ilk etkilenen İranlı havayolu şirketleri oldu...

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 20:24 | Son Güncelleme

ABD'nin İran'a yönelik ambargo doğrultusunda 1 Kasım'da başlayan yasak nedeniyle Türkiye'ye uçan İranlı havayolu şirketlerine akaryakıt verilmedi.

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-ABD'nin İran'a yönelik ambargo doğrultusunda 1 Kasım'da başlayan yasak nedeniyle Türkiye'ye uçan İranlı havayolu şirketlerine akaryakıt verilmedi.

ABD'nin İran'ın petrol ve enerji ihracatını sınırlamayı hedefleyen yaptırımları 1 Kasım itibariyle başladı. Yaptırımlar ilk etkilenen havayolu şirketleri oldu. Türkiye'ye tarifeli ve tarifesiz(charter) sefer yapan havayolu şirketlerinin uçakları indikleri havalimanlarında akaryakıt alamadı. Bu nedenle geliş ve gidiş yakıtlarını İran'dan alarak Türkiye'ye uçan şirketler, yolcu ve kargo kapasitelerini düşürerek soruna geçici çözüm buldular. Havayolu şirketlerinin yetkilileri bu durumun uzun süre sürdürülemeyeceğini belirterek, kısa zamanda çözüm bulunması gerektiğini, aksi taktirde seferlerin duracağını söylediler.

"BU TÜRKİYE'YE GELEN İRANLI TURİST SAYISINDA KAYBA NEDEN OLACAK"

Bugün öğleden sonra İran'ın Tebriz şehrinden İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen İranlı charter havayolu şirketi ATA Airlines, İstanbul'a 50 yolcu eksik geldi ve gitti. ATA Havayolları Atatürk Havalimanı İstasyon Müdürü Behzad Atarod, ABD ambargosu konusunda, kendilerine 31 Ekim'de bir yazı ulaştığını ifade ederek, "Bu yazı bütün İranlı havayolu şirketlerinin temsilcilerine gönderildi. Ayın 1'inden itibaren(1 Kasım) İranlı uçakların hiçbirine Türkiye'de yakıt verilmeyecek. Bizim de dün uçağımız yoktu; bugün Tebriz'e uçağımız var. Ancak ona yakıt alamadık. Çünkü istesek bile vermeyecekler. Bu nedenle yolcu sayısını neredeyse yarı yarıya düşürdük" diye konuştu.

"İRANLI TURİST SAYISINA OLUMSUZ ETKİLER"

Atarod, "İki yakıt veren firma var. İkisi de Amerika ile bağlantılı olduğu için maalesef alamıyoruz. Bugün İstanbul-Tebriz uçuşumuz vardı. MD-83 tipi uçaklarımız 160 kişilik ancak biz bunu 100 yolcuya düşürdük. Çünkü uçağın ağırlığını azaltarak yakıt sorunu yaşamasın istedik" dedi. Ambargonun İranlı havayolu şirketlerini ve dolayısıyla Türkiye'ye gelecek İranlı turist sayısını da olumsuz etkileyeceğinin altını çizen Atarod, "Yakıt verilmediği takdirde yolcu sayısını uçurmak mümkün değil. Çünkü şirketler zarar eder. Bu da Türkiye turizmi açısından, burada çalışan İranlı firmalar açısından büyük bir kayıp" ifadelerini kullandı.

5 İRAN ŞİRKETİ UÇUYOR

İstanbul Tahran hattında İran'ın milli hava yolu şirketi İran Air dışında Mahan Air, ATA Airlines, Qeshm Airlines, Iran Aseman Airlines'ın uçuşları yer alıyor.

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