İSTANBUL, (DHA) - Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından, “ABD’nin, İran coğrafyasını hedef alması, bölgesel bir savaşı tetikleyebilir. Bu suikast ve sonrasında yaşanacak tüm senaryolar en az İran'da 40 yıl sürecek bir iç savaşın kıvılcımı olabilir” dedi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen SİHA saldırısında öldürülmesi ve ardından yaşanan olayların kritiğini yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu: “ABD’nin İran coğrafyasını hedef alması, bölgesel bir savaşı tetikleyebilir. ABD’nin, İran içinde belirlenen 52 hedefi vurması İran’da uzun yıllar sürecek bir iç savaşı tetikleyebilir ve en az 40 yıl sürecek bir iç savaşın kıvılcımı olabilir” diye konuştu.

“HİBRİT SAVAŞ YA DA 5’İNCİ NESİL SAVAŞ”

ABD Başkanı Trump’ın, “İran'da vurmak için 52 hedef belirledik. Yıllar önce rehin alınan 52 ABD'li vatandaşı temsil ediyor. İran için yüksek düzeyde kritik olan bu hedefler ani ve şiddetle vurulacak” şeklindeki açıklamasını hatırlatan Dr. Babüroğlu, “Bu hedefler, İran’ı ekonomik yönden çökertmek için öncelikle ekonomik tesisler ve komuta kontrol sistemleri ile silahlı kuvvetlerin önemli üsleri olacaktır. ABD’nin İran coğrafyasını hedef alması, bölgesel bir savaşın işaret fişeği olabilir. ABD’nin, İran içinde belirlenen 52 hedefi vurması İran’da uzun yıllar sürecek bir iç savaşı tetikleyebilir. En az 40 yıl sürecek bir iç savaşın kıvılcımı olabilir” ifadelerini kullandı.