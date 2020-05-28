ABD’nin İran kararına AB ve Rusya tepki gösterdi

ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşma ile ilişkili projelere uygulanan yaptırım muafiyetlerini sonlandıracağını açıklamasına Avrupa Birliği (AB), Rusya ve İran'dan tepki geldi.

ABD, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilerek, Tahran'a yönelik yaptırımları devreye sokmasına rağmen, İran'da nükleer alanda çalışan yabancı şirketlerin faaliyetlerini sürdürmesine izin vermişti. Ancak Trump yönetimi Çarşamba günü yaptırım muafiyetlerini İran'ın "tansiyonu arttıran eylemleri" nedeniyle sonlandıracağını açıklamıştı.

AB'nin Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Washington'un kararını kınayarak bu kararın Tahran'ı kontrol altında tutmayı zorlaştıracağını söyledi.

Borrell 2015 yılında imzalanan ve kamuoyunda nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (JCPOA) önemini koruduğunu belirterek, bunun İran'ın nükleer aktivitelerinin "açık ve dürüst" olmasını sağlamak için gerekli olduğunu vurguladı.

Borrell, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada "Anlaşma İran'ın barışçıl bir nükleer programı olmasını sağlamanın en iyi ve tek yolu" ifadelerini kullanarak "Bu nedenle dün ABD'nin verdiği karardan üzüntü duyuyorum" dedi.