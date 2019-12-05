ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook: "İran, son gösterilerde binden fazla göstericiyi öldürmüş olabilir"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, son gösteriler sırasında İran güvenlik güçlerinin binden fazla göstericiyi öldürmüş olabileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığında düzenlenen brifingde İran'daki son gösterileri değerlendiren Hook, olaylardaki ölümlerden İran yönetimini sorumlu tuttu.

Hook, detaylara girmeden, ülkeden gelen güncel raporlara dayanarak İran'da binden fazla göstericinin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü düşündüklerini söyledi. Hook, "Bu gösteriler, İran rejiminin son 40 yılda yaşadığı en kötü siyasi krizdir." değerlendirmesini yaptı.

Hook ayrıca, İran'ın güneyindeki bir bölgede düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açtığı ve 100'den fazla kişinin öldüğü iddia edilen bir olayın videosunun ABD makamları tarafından izlendiğini de kaydetti.

- İran'daki gösteriler

İran'da 15 Kasım'da benzine yapılan yüzde 300'lük zammı hükümet, Meclis ve Yargı Erki'nden şimdiye kadar sahiplenen olmadı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 27 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Benzin zammının açıklandığı zamandan benim de haberi yoktu." demişti. Meclis Başkanı Laricani ise 1 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında benzin zammıyla ilgili teklifin hükümetten geldiğini açıklamıştı.