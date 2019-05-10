ABD'nin İran yaptırımları

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD'nin İran yaptırımlarına ilişkin, "Bizim her zaman savunduğumuz şekilde İran yaptırımlarının bir fayda sağlamayacağı kanaatindeyiz. İran'ın mümkün olduğu kadar kısa sürede bu yaptırımlardan çıkarılarak tekrar dünya platformunda hak ettiği yeri almasını öteden beri destekliyoruz." dedi.
Bozkır, makamında, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile görüştü.
Görüşmede konuşan Bozkır, Büyükelçi Farazmand'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Bozkır, İran'ın Türkiye'nin komşusu ve çok önem verdiği bir dostu olduğunu vurgulayarak, İran ile olan ilişkilerin parlamenter düzeyde de yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.
Türkiye, İran ve Rusya dışişleri komisyonları olarak üçlü bir toplantıyı Moskova'da gerçekleştirdiklerini ve bunun devamını Ankara ve Tahran'da yapacaklarını belirten Bozkır, şöyle devam etti:
"İran ile komşuluk ilişkilerimizin ötesinde bölgemizdeki gelişmelerle ilgili de çok önemli alınan kararların bir parçasıyız. İdlib'de bugün belki de yüzbinlerce insanın ölmediği ve göçe zorlanmadığı bir ortam sağlanabildiyse bu Türkiye, İran ve Rusya'nın ortak kararlarının sonucu olmuştur.
Bizim her zaman savunduğumuz şekilde İran yaptırımlarının bir fayda sağlamayacağı kanaatindeyiz. İran'ın mümkün olduğu kadar kısa sürede bu yaptırımlardan çıkarılarak tekrar dünya platformunda hak ettiği yeri almasını öteden beri destekliyoruz. Yaptırımlar bakımından, İran ile ilgili sorunlar bakımından olsun İran'ın dostu ve yanında olan bir ülke olarak davranmayı sürdürüyoruz."
- "İki ülke halkları arasındaki ilişkileri güçlendirdik"
İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand da kabulden dolayı duyduğu memnuniyeti iletti.
Türkiye ve İran parlamentolarının ilişkileri özelinden iki ülke halklarının arasındaki ilişkileri de güçlendirdiklerini dile getiren Farazmand, "İki ülke liderleri seviyesinde her sene karşılıklı gerçekleşen ziyaretlere ek olarak parlamentolar ve komisyonlar seviyesinde de yıl boyunca karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmektedir." dedi.
Gazetecilerin, "ABD'nin yaptırım süresi bitti. Bir de İran, uranyum kararı aldı. Neler söylersiniz?" sorusu üzerine Farazmand, ABD'nin tutumunun sadece kendilerini değil, bölge ülkelerinin hepsini hedef aldığını söyledi.
- "Bir mekanizma geliştireceğiz"
ABD'nin bir sene önce İran ile olan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çıktığını, ardından da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz ülkeyi petrol yaptırımlarından muaf tuttuğunu, bu sürenin ise 2 Mayıs'ta sona erdiğini hatırlatan Farazmand, "İran'a uygulanan bu yaptırımlar sadece bizim ülkemizin aleyhinde değil, bütün bölge ülkelerini hedef almaktadır. Neden derseniz, İran, petrol satmadığı sürece tabii ki bölge ülkeleri, İran ile bu ticareti gerçekleştiren ülkelerde bu yaptırımların hedefinde kalıyor. Biz petrol ihracatımıza devam edeceğiz ve ABD'nin bu tek yönlü tutumunu dikkate almayacağız. Dostlarımızla, komşu ülkelerle olan ticaretimizi geliştirmek, devam etmek için bir mekanizma geliştireceğiz." diye konuştu.
Bu mekanizmanın nasıl bir mekanizma olacağının sorulması üzerine Farazmand, "Bu yönde çeşitli mekanizmalar mevcuttur ve geçen yıllar içerisinde de başka ülkelerde de bu gibi mekanizmalar geliştirildi. Biz de Avrupa ülkeleriyle INSTEX mekanizmasını geliştirdik. Şu anda bu mekanizmaya benzer başka mekanizmalar da öngörülebilir. Bütün dünya ve ticaret pazarı şu anda ABD'nin ve doların sultasında acı çekmektedir. Biz de bu sultadan kurtulmak adına çeşitli mekanizmalar geliştirebiliyoruz. INSTEX'e benzer bir mekanizma olabilir. Ülkelerin milli paraları ile ticaret etmek de bu mekanizmalardan bir başka örnek olabilir." yanıtını verdi.
İran'ın Türkiye'den beklentilerinin ne olduğuna yönelik bir soruyu yanıtlayan Farazmand, kendilerinin Türkiye'den beklentilerini dile getirmeden önce Türkiye'nin her zaman ABD yaptırımlarına karşı açık bir şekilde tutum sergilediğini söyledi. Farazmand, "Türkiye, bölgemizin büyük ülkesi ve bu bölgenin en büyük oyuncularından biridir. Her zaman kendi dış politikası çerçevesinde tutum sergilemektedir." dedi.
Öte yandan Bozkır, Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Singapur Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han ile de ayrı ayrı görüştü.