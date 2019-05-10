ABD'nin İran yaptırımları

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD'nin İran yaptırımlarına ilişkin, "Bizim her zaman savunduğumuz şekilde İran yaptırımlarının bir fayda sağlamayacağı kanaatindeyiz. İran'ın mümkün olduğu kadar kısa sürede bu yaptırımlardan çıkarılarak tekrar dünya platformunda hak ettiği yeri almasını öteden beri destekliyoruz." dedi.

Bozkır, makamında, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile görüştü.

Görüşmede konuşan Bozkır, Büyükelçi Farazmand'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bozkır, İran'ın Türkiye'nin komşusu ve çok önem verdiği bir dostu olduğunu vurgulayarak, İran ile olan ilişkilerin parlamenter düzeyde de yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Türkiye, İran ve Rusya dışişleri komisyonları olarak üçlü bir toplantıyı Moskova'da gerçekleştirdiklerini ve bunun devamını Ankara ve Tahran'da yapacaklarını belirten Bozkır, şöyle devam etti:

"İran ile komşuluk ilişkilerimizin ötesinde bölgemizdeki gelişmelerle ilgili de çok önemli alınan kararların bir parçasıyız. İdlib'de bugün belki de yüzbinlerce insanın ölmediği ve göçe zorlanmadığı bir ortam sağlanabildiyse bu Türkiye, İran ve Rusya'nın ortak kararlarının sonucu olmuştur.