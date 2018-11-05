ABD’nin İran yaptırımları devreye girdi

Yaptırımlardan muaf tutulacak sekiz ülkeyle ilgili bugün ABD’den açıklama yapılması bekleniyor.ABD’nin İran’ın petrol, bankacılık ve finansal sektörlerini hedef alan ekonomik yaptırımları devreye girdi. Bu yaptırımlar ile birlikte ABD, İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından devreye sokacağını söylediği bütün yaptırımları başlatmış oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “İran’a karşı yapılmış en ağırı” olarak tanımladığı yaptırımlar, TSİ ile 8.00’de yürürlüğe girdi. Bu yaptırımlarla ABD, İran’ın üzerinde baskı kurarak nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesini istiyor. ABD ayrıca İran’ın Ortadoğu’da artan askeri ve siyasi varlığını azaltması için ülke üzerinde baskı kurmayı hedefliyor.

Ağırlıklı olarak İran'ın gelirlerinin en büyük payını oluşturan petrol endüstrisini hedef alan yaptırımlar, İranlı petrol ve petrokimya şirketlerinin uluslararası ticaretine engel getiriyor ve üçüncü devlet ya da şahısların da bu kalemde İran ile ticaret yapmasını engellemeyi hedefliyor. Yaptırımlarla İran Merkez Bankası'nın ABD Doları’ı üzerinden yabancı mali kuruluşlarla para alışverişi yapmasının önlenmesi ve böylelikle İran’ın petrol ihracatından gelir elde etmesinin önüne geçilmek isteniyor. Yaptırımlar ayrıca sigortacılık, taşımacılık, gemi inşaatı, limancılık ve genel hatlarıyla enerji sektörünü de kapsıyor.