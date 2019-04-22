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ABD'nin İran yaptırımlarında muafiyete son vermesi İsrail'i sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:26 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "İran'ın saldırganlığına karşı ABD'nin kararlı duruşunu destekliyoruz. Bu, onu (İran) durdurmak için doğru yol"

KUDÜS (AA) - ABD'nin daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklaması İsrail'i sevindirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı tanımama kararından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ABD yönetiminin kararının İran rejimi üzerindeki baskıyı artırmak için "önemli" bir adım olduğunu savunan Netanyahu, "İran'ın saldırganlığına karşı ABD'nin kararlı duruşunu destekliyoruz. Bu, onu (İran) durdurmak için doğru yol." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Trump'ın, mayıs başında süresi dolacak olan muafiyetleri uzatmama kararı verdiği bildirilmişti. Bu kararla, İran'ın petrol ihracatını sıfırlama ve rejimin ana gelir kaynağını sınırlamanın hedeflendiği belirtilmişti.

ABD yönetiminin bu kararıyla, "ABD'nin İran'dan petrol alımına yaptırım getiren kararından 2 Mayıs'a kadar 180 günlüğüne muaf tutulan" Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ın muafiyetleri sona erecek.

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD, bu tarihte aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı.

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ABD İRAN israil

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