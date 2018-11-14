ABD’nin İran’a Yaptırımları Türkiye’yi Nasıl Etkiliyor?
14.11.2018 23:52 | Son Güncelleme
ABD’nin uygulamaya başladığı İran’ın dolar kullanımını ve petrol ticaretini engellemeye dönük yaptırım paketinde 6 ay süreyle muafiyet sahibi Türkiye’nin komşusuyla ekonomik ilişkilerinde sıkıntı yaşamayacağı öngörülüyor
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ABD’nin uygulamaya başladığı İran’ın dolar kullanımını ve petrol ticaretini engellemeye dönük yaptırım paketinde 6 ay süreyle muafiyet sahibi Türkiye’nin komşusuyla ekonomik ilişkilerinde sıkıntı yaşamayacağı öngörülüyor.
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