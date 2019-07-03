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"ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı Trump'la başlamadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 16:22 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı Donald Trump'la başlamadı. Cesaret, öngörü ve savaşa susamış B Takımı'na karşı direniş bunu sona erdirebilir"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD gemisinden atılan bir füzenin İran Hava Yollarına ait bir yolcu uçağını vurmasının 31. yılında paylaştığı mesajda, "ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı Donald Trump'la başlamadı." ifadesini kullandı.

Zarif, İran uçağının 1988'de ABD gemisi tarafından düşürülmesini hatırlattığı Twitter mesajında, "31 yıl önce ABD savaş gemisi, IR655 yolcu uçağını İran'ın kara sularında vurarak, 66 çocuk dahil 290 kişiyi öldürdü." diye yazdı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un temsil ettiği "savaş yanlısı" gruplara işaret eden Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı, Donald Trump'la başlamadı. Cesaret, öngörü ve savaşa susamış B Takımı'na karşı direniş bunu sona erdirebilir."

274 yolcu ve 16 kişilik mürettebatıyla Tahran-Dubai seferini yapan İran Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, 3 Temmuz 1988'de, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir savaş gemisinden atılan füzeyle vurulmuştu. İnfilak eden uçaktaki 66'sı çocuk 290 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD olayın "kaza" sonucu gerçekleştiğini savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B Takımı" olarak adlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Zarif

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