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"ABD'nin İran'da nihai hedefi rejim değişikliğidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 11:36 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesinde nihai hedefinin "rejim değişikliği" olduğunu söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesinde nihai hedefinin "rejim değişikliği" olduğunu belirtti.

Tahran Üniversitesinin yeni akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada Ruhani, ABD'nin İran'a karşı ekonomik ve psikolojik savaş yürüttüğünü ifade etti.

Ruhani, "ABD'nin İran üzerindeki nihai hedefi rejim değişikliğidir. Bu hedefine ulaşmak için ekonomik ve psikolojik savaş başlattı. Bir sonraki merhale ise meşruiyet tartışmaları başlatmak ve rejimi işlevsiz hale getirmektir." dedi.

ABD'deki Donald Trump yönetiminin tarihte benzeri görülmemiş şekilde bir İran düşmanlığı yürüttüğünü dile getiren Ruhani, "Daha önceki dönemlerde biri düşman olursa diğeri orta yolu takip ederdi. Şu an ABD'yi yönetenler tarihte benzeri görülmemiş şekilde bir İran düşmanlığı konusunda birlik olmuş durumdalar." ifadelerini kullandı.

Kasım ayında ikinci yaptırım paketinin uygulamaya girecek olmasının halkı ümitsizliğe sürüklememesi gerektiğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, "Yakın gelecekte durum daha kötü olabilir. Ama uzak gelecekte her şey çok daha iyi olacaktır." şeklinde konuştu.

ABD yönetimi, Başkan Trump'ın 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 90 gün sonra 7 Ağustos'ta devreye giren ilk aşama yaptırımlarla, İran'ın ABD dolarına, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken yine bu ülkenin çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv ve sivil havacılık sektörlerini de hedef aldı.

Washington yönetiminin, 5 Kasım'da ikinci yaptırım paketini devreye sokmasıyla İran petrol şirketlerine uluslararası kısıtlamalar getirilecek.

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