HABER

"ABD'nin İran'ı kaybettiğini kabullenmesi en iyisidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 21:02 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "İran, ancak cehennem buz tutunca ABD'nin kukla yönetimlerini taklit edebilir ve Mike Pompeo'nun insan hakları modellerini uygulayarak 'normal' bir ülke haline gelir ki ABD'nin burada istediği Şah yönetimi veya şimdiki kasap yönetimlerdir. O yüzden ABD'nin İran'ı kaybettiğini kabullenmesi en iyisidir"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin ABD'nin istediği gibi "normal" bir devlet olmayacağını belirterek, Washington yönetiminin Tahran'ı kaybettiğini kabullenmesi gerektiğini ifade etti.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran ile ilgili açıklamalarına cevap verdi.

"ABD ne zaman nereye müdahale ettiyse orada kaos, baskı ve nefret oluştu." diyen Zarif, Pompeo'nun "İran'dan normal bir ülke olmasını istedikleri" şeklindeki açıklamalarına ilişkin şunları kaydetti:

"İran, ancak cehennem buz tutunca ABD'nin kukla yönetimlerini taklit edebilir ve Mike Pompeo'nun insan hakları modellerini uygulayarak 'normal' bir ülke haline gelir ki ABD'nin burada istediği Şah yönetimi veya şimdiki kasap yönetimlerdir. O yüzden ABD'nin İran'ı kaybettiğini kabullenmesi en iyisidir."

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, çıktığı Orta Doğu turunun ilk durağı olan Ürdün'de yaptığı açıklamada, İran'dan "normal" bir ülke olmasını istediklerini belirterek, "İran'a yönelik baskıyı sadece diplomatik alanda değil ticari alanda da iki katına çıkaracağız." demişti.

Göreve başladığı tarihten bu yana ikinci kez Orta Doğu turuna çıkan Pompeo'nun Ürdün, Irak ve Mısır'dan sonra Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Umman ve Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
İnişte lastiği patlayan askeri nakliye uçağı pistte kaldıİnişte lastiği patlayan askeri nakliye uçağı pistte kaldı
Osmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşiv portalı kullanıma açıldıOsmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşiv portalı kullanıma açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İRAN Zarif

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Deniz Çakır hakkında flaş gelişme!

Deniz Çakır hakkında flaş gelişme!

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Erdoğan canlı yayında duyurdu, validen jet yanıt geldi: Artık...

Erdoğan canlı yayında duyurdu, validen jet yanıt geldi: Artık...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

11 dakika arayla 2 deprem!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın lastiği patladı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik!

Eren Erdem’in avukatlarından tutuklanmasına itiraz

Önce tahliye sonra yakalama kararı çıkmıştı! Eren Erdem'in avukatları harekete geçti

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.