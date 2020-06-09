ABD’nin İran’ın Kritik Denizcilik Şirketlerine Yaptırımı Devrede

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, altı ay önce İran’ın önde gelen deniz nakliyatı şirketlerine uygulanacağını duyurduğu yaptırımların devreye girdiğini açıkladı.

Kitle imha silahlarını yayanları ve destekçilerini hedef alan yaptırımlar, İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Hatları (IRISL) ile merkezi Çin’de bulunan yan kuruluşu E-Sail Nakliye Şirketi’ni kapsıyor.

Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, İran’a insani malzeme taşıyan ihracatçılara alternatif nakliye yöntemleri bulmaları için 180 gün süre tanıdıklarını ve bu kapsamda yaptırımların yürürlüğe girmesini ertelediklerini hatırlattı. “Tanıdığımız bu cömert süre sona erdiğinden, İran’la iş yapan ticaret ve denizcilik sanayinde faaliyet gösterenler, IRISL ve E-Sail dışındaki şirketleri kullanmak zorunda. Bu şirketlerle çalışmaya devam etmeyi tercih eden her hükümet, tüzel ya da özel kişiler de yaptırım riskiyle karşı karşıya kalacak” dedi.

Pompeo açıklamasında, ‘’IRISL, İran’ın balistik füze ve askeri programlarıyla bağlantılı parçaları pek çok kez taşıdı. Nükleer Tedarikçiler Grubu denetimindeki parçalar dahil nükleer silahlanmada kullanılması muhtemel malzemelerin de uzun süredir taşıyıcısı. İran, nükleer silah ve nükleer silahla bağlantılı teslimat sistemlerini asla geliştirmeyeceğini iddia etse de, rejim BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararını ihlal ederek nükleer silahlanmada kullanılması muhtemel parçaları tedarik etme çabasını sürdürdü. Uluslararası toplum, İran’ın süregelen aldatmacalarını dikkate almalı’’ dedi.