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  4. ABD’nin İran’ın Kritik Denizcilik Şirketlerine Yaptırımı Devrede

ABD’nin İran’ın Kritik Denizcilik Şirketlerine Yaptırımı Devrede

09.06.2020 00:10 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, altı ay önce İran’ın önde gelen deniz nakliyatı şirketlerine uygulanacağını duyurduğu yaptırımların devreye girdiğini açıkladı

ABD’nin İran’ın Kritik Denizcilik Şirketlerine Yaptırımı Devrede

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, altı ay önce İran’ın önde gelen deniz nakliyatı şirketlerine uygulanacağını duyurduğu yaptırımların devreye girdiğini açıkladı.

Kitle imha silahlarını yayanları ve destekçilerini hedef alan yaptırımlar, İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Hatları (IRISL) ile merkezi Çin’de bulunan yan kuruluşu E-Sail Nakliye Şirketi’ni kapsıyor.

Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, İran’a insani malzeme taşıyan ihracatçılara alternatif nakliye yöntemleri bulmaları için 180 gün süre tanıdıklarını ve bu kapsamda yaptırımların yürürlüğe girmesini ertelediklerini hatırlattı. “Tanıdığımız bu cömert süre sona erdiğinden, İran’la iş yapan ticaret ve denizcilik sanayinde faaliyet gösterenler, IRISL ve E-Sail dışındaki şirketleri kullanmak zorunda. Bu şirketlerle çalışmaya devam etmeyi tercih eden her hükümet, tüzel ya da özel kişiler de yaptırım riskiyle karşı karşıya kalacak” dedi.

Pompeo açıklamasında, ‘’IRISL, İran’ın balistik füze ve askeri programlarıyla bağlantılı parçaları pek çok kez taşıdı. Nükleer Tedarikçiler Grubu denetimindeki parçalar dahil nükleer silahlanmada kullanılması muhtemel malzemelerin de uzun süredir taşıyıcısı. İran, nükleer silah ve nükleer silahla bağlantılı teslimat sistemlerini asla geliştirmeyeceğini iddia etse de, rejim BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararını ihlal ederek nükleer silahlanmada kullanılması muhtemel parçaları tedarik etme çabasını sürdürdü. Uluslararası toplum, İran’ın süregelen aldatmacalarını dikkate almalı’’ dedi.

ABD Dışişleri Bakanı tüm hükümetlerin yetkililerine de IRISL ve E-Sail’in kendi limanlarındaki ve karasularındaki faaliyetlerini soruşturmaya çağırdı. Pompeo, ‘’Dünya tetikte olmalı İran’ın bölgesel istikrar ve güvenliği tehdit edecek biçimde nükleer silahlanmada kullanılabilecek malzemeleri elde etmesini önlemek için harekete geçmeli’’ ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolu Ofisi de (OFAC), internet sitesinde yaptığı yeni güncellemede, IRISL bünyesindeki 120’den fazla kargo ve yolcu gemilerini, isimlerini de vererek yaptırım listesine ekledi.

Washington ve Tahran arasındaki gerilim, Başkan Trump’ın 2018’de ABD’yi İran’la 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşmadan çekerek ekonomik yaptırımları yeniden devreye sokmasıyla yükselmiş, İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü ABD operasyonunun ardından daha da tırmanmıştı.

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