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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, İsrail'in istediği zaman Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" edebileceğini söyledi
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, İsrail'in istediği zaman Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" edebileceğini söyledi
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28.01.2020 22:06 |
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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, İsrail'in istediği zaman Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" edebileceğini söyledi
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