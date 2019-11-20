ABD’nin İsrail Yerleşim Yerleri Kararına Türkiye’den Tepki

Açıklamada, ABD yönetiminin daha önce Tel Aviv yerine Kudüs'ü başkent kabul etme gibi kararlar aldığı işaret edilerek, İsrail'in yasadışı eylemlerini meşrulaştırmaya dönük bir tutum sergilendiği vurgulandı. Açıklamada, "İsrail işgali altındaki Kudüs ve Golan Tepeleri’ne yönelik hukuk dışı tasarruflarıyla tüm uluslararası toplumu karşısına alan ABD yönetiminin Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim yerlerinin hukuka aykırı olmadığı iddiasında bulunması, İsrail’in yasadışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneğidir. Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan talihsiz açıklama, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin 49. maddesi ve 2334 (2016) sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı başta olmak üzere, uluslararası hukuku açıkça hiçe saymaktadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 18 Kasım'da uluslararası kamuoyuna duyurduğu, İsrail'in yeni yerleşimlerin artık yasadışı kabul edilmeyeceği kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin söz konusu yerleşim yerlerini, işgal altındaki Filistin toprakları olarak değerlendirdiği anımsatıldı. Bu yerleşimler için "İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda yerleşik uluslararası parametrelere dayanan iki devletli çözüm vizyonunun önündeki en büyük engel" tespiti paylaşıldı.

Açıklamada, ABD'nin bu yerleşim yerlerime ilişkin yeni kararıyla ilgili "Uluslararası hukuk sistemi sadece bir ülkenin keyfi tasarrufu ile değişmeyeceği gibi böyle bir eylemin de uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği yoktur" tepkisi de gösterildi.

Açıklamada ”Türkiye'nin, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyeleriyle birlikte Filistin Devleti’nin bağımsızlığını ve kardeş Filistin halkının meşru haklarını savunmayı sürdüreceği" ifadelerine yer verildi.

