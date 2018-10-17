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"ABD'nin, İsrail'in ipiyle kuyuya inilmez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 14:18 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "(Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması) ABD'nin, İsrail'in ipiyle kuyuya inilmez. Aslında 'Neden bu hadise İstanbul'da meydana geldi?' diye sorulduğu zaman bir oyun planlanmış olma ihtimali var. Buna çok ama çok titizlik gösterilmeli"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, "ABD'nin, İsrail'in ipiyle kuyuya inilmez. Aslında 'Neden bu hadise İstanbul'da meydana geldi?' diye sorulduğu zaman bir oyun planlanmış olma ihtimali var. Buna çok ama çok titizlik gösterilmeli." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson kararının, Türkiye'de adalet mekanizmasının ciddi biçimde yara aldığını gösterdiğini iddia etti.

Doların son günlerde değer kaybetmesinin ekonominin düzeldiğinin bir işareti olarak görülmemesi gerektiğini ileri süren Karamollaoğlu, şu anki ekonomik durumun anlaşılabilmesi için çarşı, pazar esnafını gezmek, çiftçi ile konuşmak gerektiğini dile getirdi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasını da değerlendiren Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"İsrail, Suudi Arabistan'dan yana tavır koydu. ABD stratejik müttefikimiz, İsrail stratejik müttefikimiz ama bizim değil hükümetin. Öbür taraftan Suudi Arabistan ile de aramızı biraz daha düzeltmeye gayret ediyoruz. Bu işin içinden nasıl çıkacaklar merak ediyorum. Ama burada bir fecaat, cinayet var. Türk yetkililerine Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girme izni verildi ama arkasından konsolosun evinin aranmasına gelince birden bire perdeleri indirdiler 'Buradan öteye gidemezsiniz' dediler. Bizim üzerimizde bir oyun oynandığı endişesi var."

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülüp öldürülmediğini bilmek istediklerini belirten Karamollaoğlu, "Konunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını, hükümetin çok titiz davranmasını, burada çifte standarta yer verilmediği gibi ülkemizin üzerinde bir oyunun oynanmasına da izin verilmemesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. ABD'nin, İsrail'in ipiyle kuyuya inilmez. Aslında 'Neden bu hadise İstanbul'da meydana geldi?' diye sorulduğu zaman bir oyun planlanmış olma ihtimali var. Buna çok ama çok titizlik gösterilmeli. 'Her şeye rağmen ABD ve İsrail ile bizim stratejik müttefikliğimiz korunacaktır' gibi ifadelerden de kaçınılmalıdır." diye konuştu.

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