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ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan din adamı ve avukat, Brunson'ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 21:10 | Son Güncelleme

İZMİR'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ı, İstanbul Başkonsolosluğu'ndan gelen bir din adamı ile avukat ziyaret etti.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ı, İstanbul Başkonsolosluğu'ndan gelen bir din adamı ile avukat ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında evden çıkan ziyaretçiler, açıklama yapmadan 34 plakalı siyah plakalı ciple ayrıldı.

'Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlemek, devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmek' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ı bugün iki kişi ziyaret etti. Biri din adamı kıyafetli, diğeri takım elbiseli iki kişi, sokakta önlem alan polislerle görüştükten sonra rahip Brunson'ın evine girdi. Brunson'ın evinde yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan geldiği öğrenilen din adamı ile avukat, dışarı çıktı. Brunson'la yaptıkları görüşme hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ziyaretçiler, açıklama yapmadan 34 plakalı siyah plakalı ciple ayrıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016'da tutuklanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı kaydedildi. Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski 'Ege Bölgesi imamı' ile firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından dava açılan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi. Brunson'ın ABD'li askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, 'Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız' mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde 'Ege Bölge imamı' firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi. Mahkeme heyeti, 25 Temmuz günü dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Ev hapsinin kaldırılması için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuru reddedilmiş, üst mahkeme olarak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosya için ikinci kez ret kararı çıkmıştı. Bu gelişme üzerine Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmak için hazırlık yaptıklarını açıklamıştı.

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