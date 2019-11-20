ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Darnell'den Beyoğlu Belediyesine ziyaret

İSTANBUL (AA) - ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ı ziyaret etti.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yıldız, ziyarette Darnell'e belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu belirten Yıldız, iki ülke arasındaki sosyal ve kültürel iş birliğinin gelişmesine katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyacağını ifade etti.

Daria Darnell de ABD ile Türkiye'nin iki dost ve müttefik ülke olduğunu ve bu ilişkileri sürdürmek istediklerini vurguladı.

Görüşmenin ardından Yıldız, Darnell'e Beyoğlu çikolatası hediye etti.

