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ABD'nin Kahire Büyükelçiliğinde güvenlik alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 17:54 | Son Güncelleme

ABD'nin Kahire Büyükelçiliği güvenlik tehdidi nedeniyle vatandaşlarını uyardı

KAHİRE (AA) - Amerika’nın Kahire Büyükelçiliği güvenlik tehdidi nedeniyle Mısır’daki vatandaşlarını uyardı.

Amerikan Büyükelçiliğinin Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, "Kahire’deki Simon Bolivar Caddesi’ndeki saldırıdan haberdarız. Bütün vatandaşların bölgeden uzak durmalarını ve gelişmeleri yerel haber kaynaklarından takip etmelerini rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede trafiğin tamamen durduğu belirtilen mesajda, Amerikan vatandaşlarının büyükelçilik binasına ve elçiliğin bulunduğu bölgelere gelmemeleri istendi.

Konuyla ilgili Mısır İçişleri Bakanlığından da bir açıklama yapıldı.

Açıklamada ABD Büyükelçiliğinin yakınlarında düşmanca bir eylem yapmayı planlayan "aşırılıkçı fikirlere sahip" bir şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, Abdullah Eymen Abdusselam isimli şahsın, içinde kimyevi maddeler bulunan pet şişeleri ateşlemeden önce gözaltına alındığı kaydedildi.

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ABD alarm büyükelçilik Güvenlik Kahire

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