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"ABD'nin kararı 5 milyon Filistinlinin sağlığını riske attı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:42 | Son Güncelleme

Doğu Kudüs'teki Hastaneler Şebekesi Genel Sekreteri Velid Nammur: (ABD'nin Doğu Kudüs'teki hastanelere yapacağı yardımı kesmesi) "Bu karar 5 milyon Filistinlinin sağlığını riske attı" "Filistin yönetimi, ABD Kongresi ve uluslararası topluma, ABD yönetiminin kararı nedeniyle ortaya çıkan bu kritik duruma uzun soluklu sürdürülebilir bir çözüm bulması için gerekli adımları atması çağrısı yapıyoruz"

KUDÜS (AA) - İşgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Hastaneler Şebekesi Genel Sekreteri Velid Nammur, ABD yönetiminin Filistinlilerin hizmet aldığı Doğu Kudüs'teki hastanelere yapacağı 25 milyon dolarlık yardımı kesme kararıyla 5 milyon Filistinlinin sağlığını riske attığını belirtti.

Doğu Kudüs'teki Hastaneler Şebekesi Genel Sekreteri Nammur, düzenlediği basın toplantısında ABD yönetiminin Filistinlilerin ağırlıklı olarak yaşadığı Doğu Kudüs'teki hastanelere yapacağı 25 milyon dolarlık yardımı kesme kararına tepki gösterdi.

Nammur, ABD'nin yardımları kesme kararının, Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren 6 hastaneyi etkileyeceğini vurgulayarak, karardan dolayı üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Bu kararın, söz konusu hastanelerde ciddi mali sıkıntıların yanı sıra hizmetlerinde de aksamalara sebep olabileceği uyarısında bulunan Nammur, şunları söyledi:

"Bu karar 5 milyon Filistinlinin sağlığını riske attı. Filistin yönetimi, ABD Kongresi ve uluslararası topluma, ABD yönetiminin kararı nedeniyle ortaya çıkan bu kritik duruma uzun soluklu sürdürülebilir bir çözüm bulması için gerekli adımları atması çağrısı yapıyoruz."

İsrail'in Haaretz gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Washington'un Doğu Kudüs'teki hastanelere yapması beklenen 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararı aldığını belirtmişti.

Doğu Kudüs'te bulunan hastaneler şehirde yaşayan 430 binden fazla Filistinlinin yanı sıra az sayıda da olsa İsrail makamlarının tedavileri için Kudüs'e girişlerine izin verdiği işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'den gelen hastalara da hizmet veriyor.

- UNRWA'ya yardımları da kesmişti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ABD'nin UNRWA'ya yaptığı mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da geçen hafta perşembe günü yaptığı açıklamada, Filistin yönetimi ABD'nin ara buluculuğunda İsrail ile yapılması öngörülen barış görüşmelerine katılmayı kabul edinceye kadar Filistin'e mali yardımda bulunmayacaklarını kaydetmişti.

Trump yönetimi, "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği ve İsrail-Filistin meselesinin çözüme kavuşturmayı amaçladığı bir plan üzerinde çalışıyor.

İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgalini pekiştireceği belirtilen planı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas "Yüzyılın tokadı" olarak nitelemiş ve plana ilişkin detayları ele almak isteyen ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddetmişti.

ABD yönetiminin mali yardımları Filistin yönetimini baskı altına almak ve "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmeye ikna etmek için koz olarak kullandığı yorumları yapılıyor.

Washington, geçen yıl UNRWA'ya 360 milyon dolardan fazla mali yardımda bulunmuştu.

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ABD Filistin israil

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