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"ABD'nin kararı Müslümanlar tarafından kabul edilemez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 17:57 | Son Güncelleme

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma kararına tepki gösterdi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma kararına tepki göstererek, ABD'nin bu kararının Müslümanlar tarafından kabul edilemeyeceğini belirtti.

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin işgal altındaki Golan Tepeleri konusundaki zalimce kararına karşı çıktığını vurgulayarak, "ABD'nin bu tür kararları Arap ve Müslümanlar tarafından kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren Heniyye, İsrail savaş uçaklarının geçen pazartesi Gazze'de hedef aldığı ve yıktığı Hamas karargahının yeniden inşa edileceğini kaydetti.

- Trump'ın Golan Tepeleri kararı

Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıma kararı dünya kamuoyunda büyük tepki toplamaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Türkiye, İngiltere, Rusya, Kanada, Arap Birliği ile birlikte birçok ülke ve uluslararası kurum, ABD yönetiminin tek taraflı kararını tanımadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, önceki gün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmede, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgali altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil

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