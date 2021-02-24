HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’nin Kaşıkçı Cinayeti Raporu Bekleniyor

ABD’nin Kaşıkçı Cinayeti Raporu Bekleniyor

24.02.2021 23:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD’nin Kaşıkçı Cinayeti Raporu Bekleniyor

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunu açıklamaya hazırlanırken, Başkan Joe Biden’ın Suudi Kralı ile görüşeceği bildirildi

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın cinayeti ile ilgili raporunu açıklamaya hazırlanırken, Başkan Joe Biden’ın Suudi Kralı ile görüşeceği bildirildi.

Beyaz Saray, Başkan Biden ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz arasında yakın zamanda bir telefon görüşmesi olacağını açıkladı, ancak görüşmenin tarihinin henüz belli olmadığını bildirdi.

Daha önceki açıklamalarda da Beyaz Saray, Biden yönetiminin Suudi Arabistan’la ilişkileri yeniden dengeleyeceğini, ilişkilerin Trump yönetimi öncesindeki geleneksel çizgisine çekileceğine işaret etmişti.

Veliaht Prens görüşmede olacak mı?

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, liderler arasındaki telefon görüşmesinin kısa süre içinde yapılacağını doğruladı. Ancak Biden’ın Suudi Kral’la görüşmesine Veliaht Prens’in katılıp-katılmayacağı bilinmiyor. Veliaht Prens Suudi Arabistan’ın fiili lideri olarak görülüyor ve babasının ardından tahta oturması bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü bu konudaki sorular karşısında, ‘‘Başkanın ve yönetimin niyeti Suudi Arabistan’la ilişkileri yeniden dengelemek ve mevkidaşların birbirleriyle muhatap olmasını sağlamak. Prens Salman, Savunma Bakanı’yla iletişime geçti. Uygun iletişim kanalı bu şekildeydi. Başkan Biden, Kral’la uygun zamanda görüşecek’’ yanıtını verdi.

Eski Başkan Donald Trump, 85 yaşındaki Suudi Kralı yerine, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasında olduğundan şüphelenilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la yakın ilişkiler kurmuştu.

Ancak Muhammed bin Selman’ın itibarı, Kaşıkçı’nın 2018’de kendisine yakın olduğu belirtilen güvenlik personeli tarafından öldürülmesiyle sarsılmıştı.

Kaşıkçı raporu ilişkileri karmaşıklaştırabilir

Jen Psaki, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün (DNI) Kaşıkçı’nın İstanbul’daki cinayetiyle ilgili bir raporunu da yakın zamanda yayınlayacağını da bildirdi; ancak konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmak için, raporu beklemenin doğru olacağını kaydetti.

‘‘İlişkilerde yeniden denge sağlanacağından söz etmiştik bunun bir kısmı ilişkilerin mevkidaşlar arasında geliştirilmesiyle olacak’’ diyen Psaki, ‘‘Ayrıca Başkan Biden eski yönetimden farklı olarak dünya liderleriyle kendi ilişkilerini kuracak. Geri adım atmayacak ve insan hakları ihlalleri, ifade ya da basın özgürlüğünün eksikliği gibi kaygıları olduğunda bunları açıkça dile getirecek’’ diye konuştu.

Suudi Arabistan’la uzun süredir devam eden ilişkilere ve bölgede uğradığı saldırılara dikkat çeken Beyaz Saray Sözcüsü, ‘‘Bu konularda onlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Kaşıkçı cinayeti raporunun, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini daha karmaşık hale getirebileceği belirtiliyor. Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) Kaşıkçı cinayetinin arkasında Veliaht Prens’in olduğuna inandığını söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Venezuela AB Temsilcisini 'istenmeyen kişi' ilan etti! AB'den tepkiVenezuela AB Temsilcisini 'istenmeyen kişi' ilan etti! AB'den tepki
Kandaki WBC değeri Nedir? WBC değeri ne olması gerekir?Kandaki WBC değeri Nedir? WBC değeri ne olması gerekir?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan kalabalık cenaze özrü

Bakan Koca'dan kalabalık cenaze özrü

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Asena'nın son hali inanılmaz! Tanıyamadılar

Asena'nın son hali inanılmaz! Tanıyamadılar

Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama

Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı'ndan önemli açıklamalar

Son Dakika: Cumhurbaşkanı'ndan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Fransa’da 14 Kasım’dan bu yana en yüksek günlük vaka

Fransa'da korkunç tablo: 14 Kasım’dan bu yana en yüksek sayı

California'da Kovid-19'un daha tehlikeli yeni bir türünün bulunduğu iddia edildi

Kovid-19'unda daha tehlikeli yeni bir mutasyonu tespit edildi

Venezuela ülkedeki AB Temsilcisini 'istenmeyen kişi' ilan etti! AB'den tepki

Venezuela AB Temsilcisini 'istenmeyen kişi' ilan etti! AB'den tepki

Beyaz Seray'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Beyaz Seray'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

İsrail, nisanda Kovid-19 önlemlerinin tamamını kaldırmayı planlıyor

İsrail, nisanda Kovid-19 önlemlerinin tamamını kaldırmayı planlıyor

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki hamile bir Afgan sığınmacı kendini yaktı

Midilli Adası'nda hamile bir sığınmacı kendini yaktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.