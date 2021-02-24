ABD’nin Kaşıkçı Cinayeti Raporu Bekleniyor

Beyaz Saray Sözcüsü bu konudaki sorular karşısında, ‘‘Başkanın ve yönetimin niyeti Suudi Arabistan’la ilişkileri yeniden dengelemek ve mevkidaşların birbirleriyle muhatap olmasını sağlamak. Prens Salman, Savunma Bakanı’yla iletişime geçti. Uygun iletişim kanalı bu şekildeydi. Başkan Biden, Kral’la uygun zamanda görüşecek’’ yanıtını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, liderler arasındaki telefon görüşmesinin kısa süre içinde yapılacağını doğruladı. Ancak Biden’ın Suudi Kral’la görüşmesine Veliaht Prens’in katılıp-katılmayacağı bilinmiyor. Veliaht Prens Suudi Arabistan’ın fiili lideri olarak görülüyor ve babasının ardından tahta oturması bekleniyor.

Beyaz Saray, Başkan Biden ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz arasında yakın zamanda bir telefon görüşmesi olacağını açıkladı, ancak görüşmenin tarihinin henüz belli olmadığını bildirdi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın cinayeti ile ilgili raporunu açıklamaya hazırlanırken, Başkan Joe Biden’ın Suudi Kralı ile görüşeceği bildirildi.

Eski Başkan Donald Trump, 85 yaşındaki Suudi Kralı yerine, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasında olduğundan şüphelenilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la yakın ilişkiler kurmuştu.

Ancak Muhammed bin Selman’ın itibarı, Kaşıkçı’nın 2018’de kendisine yakın olduğu belirtilen güvenlik personeli tarafından öldürülmesiyle sarsılmıştı.

Kaşıkçı raporu ilişkileri karmaşıklaştırabilir

Jen Psaki, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün (DNI) Kaşıkçı’nın İstanbul’daki cinayetiyle ilgili bir raporunu da yakın zamanda yayınlayacağını da bildirdi; ancak konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmak için, raporu beklemenin doğru olacağını kaydetti.

‘‘İlişkilerde yeniden denge sağlanacağından söz etmiştik bunun bir kısmı ilişkilerin mevkidaşlar arasında geliştirilmesiyle olacak’’ diyen Psaki, ‘‘Ayrıca Başkan Biden eski yönetimden farklı olarak dünya liderleriyle kendi ilişkilerini kuracak. Geri adım atmayacak ve insan hakları ihlalleri, ifade ya da basın özgürlüğünün eksikliği gibi kaygıları olduğunda bunları açıkça dile getirecek’’ diye konuştu.