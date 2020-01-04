ABD’nin Kasım Süleymani Operasyonu ile İlgili Halk Ne Diyor?

ABD’nin, İranlı komutan Kasım Süleymani’yi Irak’ta bir hava saldırısıyla öldürmesinin ardından Ortadoğu’da gerilim tırmanıyor. VOA Türkçe, Süleymani operasyonu ve Türkiye’ye etkilerini halka sordu. Bayram Ataman: ‘’Amerika öyle bir ülke olmuş ki dünyanın ağası olmuş. Güneydoğu’da ağalar beyler nasıl o bölgeye hitap diyorsa, Amerika’da her yere hakim olmak istiyor. Amerika biliyorsunuz; İran’la araları yok, düşmanlar. Amerika’nın her yerde yaptığı gibi; Türkiye, Irak, Suriye, Libya’yı karıştırdığı gibi, İran’ın komutanını Irak’ta vurması doğru değil. Amerika’nın bizim ülkede bir komutanımızı bırakın bir vatandaşa yapsa bile tepki gösteririz. Türkiye nerede olacak? Tarafsız mı olacak taraf mı tutacak? Karşı koymalı. Amerika’nın yaptığı bu yanlışı söylemeli.’’ Abdullah Çelik: ‘’İnsanlık dışıdır, ben değil hiç kimse buna iyi tavsiye vermez. Mümkün değil. İnsan ne olursa olsun, İranlı, Iraklı öldürülmez. Hesabı Allah verir, Allah alır. İyi bir şey değil. ‘’ Fevzi Sümer: ‘’Önemli olan savaş olmasın. Biz Ortadoğu’nun yanındayız. Orada sürekli olaylar devam ediyor. Aynı zamanda İran, Amerika bu işlerin içerisinde sürekli polemik içindeler. Önemli olan savaş olmasın.’’

Özgür Gündoğdu: ‘’Zamanında Ortadoğu’nun Saddam’ın Kaddafi’nin, Suriye’nin dağılmasında Türkiye ön ayak olmasıydı şimdi bu duruma gelinemezdi. Bir ülke bir ülkeye ihanet etmez ülkeyi yönetenler eder. Onun için insanların uyanması birlik olması lazım. Dünya kimsenin değildir. Aklımızı başımıza almalıyız.’’ Amerika’nın Kasım Süleymani operasyonu Ortadoğu’yu nasıl etkiler? Erkan Yamandağ: ‘’Vallahi çok etkiler. Müthiş etkiler. Etnik mezhepsel savaş çıkarmak istiyorlar. Orayı karıştırmak istiyor. Zaten düşmanı Amerika’nın, İran. Komutan da onların göz bebeği bir komutandı. Iran da bu işin peşini bırakmaz herhalde.’’ Türkiye’de Amerikan Üsleri var. Bu tehlikeli bir durum oluştur mu? ‘’İzin verilirse bizim için sıkıntı yaratır. Türkiye akılcı bir politika bulmak zorunda. Bölgede en sağlam ülke İran. Irak yok, Suriye de yok. İran da bazen bize kızıyor ama haklı da kızmakta. NATO ülkesi olduğundan bir yere oraya durmak zorunda kalıyoruz. Bir anda stratejik işler düşüyor. Dengeyi bulmak zorundayız. Türkiye iyi iş yapmalı. Üsleri kullandırılırsa İran da bize sıkıntı yaratır.’’