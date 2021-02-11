“ABD’nin Kavala Açıklaması Hukuk Devleti İlkesine Aykırı”

Türk Dışişleri Sözcüsü Aksoy, ABD’nin Kavala çağrısı üzerine benzer içerikli çağrıyı Donald Trump döneminde yapmış, ABD Dışişleri Bakanlığı’na 28 Temmuz 2020’de yanıt verildiğini dile getirmişti. Şimdi Joe Biden yönetimi döneminde yapılan ikinci açıklamada yine “hukuk devleti” ilkesi anımsatması yaptığı gözlemlenen Aksoy, ABD’nin hukuk devleti ilkesine aykırı bir açıklama yaptığını savundu.

Sözcü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın yazılı açıklaması üzerine bugün yaptığı yazılı açıklamayla, Fethullah Gülen’in halen ABD’de yaşadığı ve geri iadesi için adım atılmadığı tepkisini gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısına karşılık “hukuk devleti” ilkesini anımsattı ve “Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır” dedi.

“Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır” diyen Aksoy, AİHM mekanizmasına ABD’nin müdahil olmadığını işaret etti. Aksoy, “AİHM’in Osman Kavala kararının icrasının takibi Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin insan hakları konulu toplantısında gerçekleştirilmektedir. Hükümetimiz bu çerçevede gerekli bilgileri sunmaktadır” bilgisini paylaştı.

Aksoy, Türkiye’nin iadesini talep ettiği Fethullah Gülen’i anımsatarak, “Türk demokrasisine darbe girişiminde bulunan FETÖ elebaşının ülkemize iadesi konusunda hukuki süreçleri bahane gösteren bir ülkenin, Türkiye’de devam eden bir hukuki sürece müdahale etme gayreti ilkesiz ve tutarsız bir yaklaşımdır. Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez” tepkisini aktardı.

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında gerçekleşeceği kamuoyuna yansıyan telefon görüşmesi ise henüz gerçekleşmedi. Blinken, göreve geldiğinden bugüne NATO üyesi Türkiye ile henüz temas kurmamasına karşın Uzakdoğu ve Afrika ülkelerinden mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

