ABD'nin Kerkük'teki askeri üssünü genişleteceği iddiası

ERBİL (AA) - ABD'nin Suriye'den çekilecek askerlerine hazırlık için Irak'ın Kerkük kentinde bulunan K1 Askeri Üssü'nü genişleteceği iddia edildi.

Eski Irak Milletvekili Şahavan Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nü genişleteceğini ileri sürdü.

ABD askerlerinin söz konusu üssün kapasitesini artırmayı planladığını söyleyen Abdullah, "Üssün genişletilmesiyle daha fazla Amerikan askeri oraya konuşlanacak." dedi.

Abdullah, askeri hareketliliğin sadece Kerkük'ün K1 Üssü'nde yaşanmadığını, Enbar vilayetindeki Aynü'l Esed Üssü ile Salahaddin ve Irak-Suriye sınırında da ABD'nin askeri hareketliliğinin söz konusu olduğunu ifade etti.

- Bir grup ABD askerinin Kerkük'e geldiği iddiası

Öte yandan Kerkük İl Meclis Üyesi Muhammed Kemal ise bir grup ABD askerinin Kerkük'e geldiği iddiasına ilişkin, "ABD askerlerinin Kerkük'e gelerek K1 Üssü'nde konuşlandığını biliyoruz ancak hangi amaçla geldiklerini bilmiyoruz." diye konuştu.

Kemal, "Son zamanda DEAŞ'ın il sınırındaki eylemleri arttı ve Irak güçleri bu durumu kontrol edemiyor. Bu konuda ABD askerlerinin gelmesini olumlu karşılıyoruz." ifadesini kullandı.