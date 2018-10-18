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ABD'nin Kudüs'teki diplomatik misyonları tek çatı altında hizmet verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 19:09 | Son Güncelleme

ABD'nin Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren konsolosluğunun Kudüs'e mayısta taşınan büyükelçilikle birleştirileceği açıklandı - Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "Bu karar, operasyonlarımızın verimliliğini ve etkinliğini artırmak için küresel çabalarımız baz alınarak alınmıştır"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Filistin halkına hizmet veren Kudüs'teki ABD Konsolosluğunun "verimliliği ve etkinliğini arttırmak amacıyla" mayıs ayında Kudüs'e taşınan ABD'nin Büyükelçiliği ile birleştirileceğini duyurdu.

Pompeo, yeni karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Kudüs'teki Büyükelçilik ile Başkonsolosluğunun tek bir diplomatik bina altında birleştirileceğini belirterek "ABD Büyükelçiliğinde yer alacak Filistin İşleri Birimi aracılığıyla Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'teki Filistinlilerle bir dizi raporlama, sosyal yardım ve programlama yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kararın, ABD'nin, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yeni bir politikaya gittiği anlamına gelmediğini savunan Pompeo, "Bu karar, operasyonlarımızın verimliliğini ve etkinliğini artırmak için küresel çabalarımız baz alınarak alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, açıklamasına şöyle devam etti:

"Başkanın (Donald Trump) geçen yılın aralık ayında ilan ettiği gibi, ABD, ülke sınırları da dahil olmak üzere nihai statü konularında hiçbir tarafı tutmamaya devam ediyor. İsrail egemenliğinin Kudüs'teki belirli sınırları, taraflar arasındaki nihai statü müzakerelerine tabidir. ABD yönetimi, İsrail ve Filistinlilere daha parlak bir gelecek sunan kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılması için son derece kararlı."

Pompeo, gelecekte Filistin liderliği de dahil olmak üzere Filistin halkıyla ortaklık ve diyalogu sürdürmek istediklerini aktardı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. Trump'ın açıklamasından sonra Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan ABD Büyükelçiliği, 14 Mayıs'ta resmi olarak açıldı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

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