"ABD'nin Kürt müttefikleriyle Suriye'deki girişimleri endişe verici"

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin, Kürt müttefikleriyle Suriye'nin kuzeydoğusunda "devlet benzeri" bir yapı kurmaya çalıştığını belirterek, "Rusya bu girişimlerden ötürü endişe duyuyor." dedi.
Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun endişe yaratmaya devam ettiğini vurgulayan Zaharova, "ABD’nin, Kürt müttefikleriyle bu bölgede devlet benzeri bir yapı kurmaya çalışıyor." diye konuştu.
Bu tür girişimlerin etkili olmadığını ve yerli nüfus nezdinde tepkilere neden olduğuna işaret eden Zaharova, "Rusya bu girişimlerden ötürü endişe duyuyor." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir süre önce Fransız yayın kuruluşlarına verdiği mülakatta, ABD'nin Suriye'de Kürtleri kullandığını belirterek, "ABD, Suriye'de 'Kürdistan' projesiyle tehlikeli bir oyun oynuyor." demişti.
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