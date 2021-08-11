HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'nin Kuzeybatısında Aşırı Sıcaklar Can Alıyor

ABD'nin Kuzeybatısında Aşırı Sıcaklar Can Alıyor

11.08.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin kuzeybatısındaki eyaletlerde rekor düzeyde hava sıcaklıkları yaşanıyor. Zaman zaman 47 dereceye yükselen sıcaklıklar nedeniyle bugüne dek 200'den fazla kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kuzeybatısında Aşırı Sıcaklar Can Alıyor

ABD’nin kuzeybatısındaki eyaletlerde rekor düzeyde hava sıcaklıkları yaşanıyor. Uzmanlar bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının daha bölgede etkili olacağını sıcaklığın 44 dereceye kadar çıkabileceğini ifade ediyorlar. Bölgede geçtiğimiz ay da sıcaklığın 47 dereceye kadar yükseldiği görüldü.

Oregon’a yönelik olarak Ulusal Meteoroloji Servisi’nden yapılan uyarıda, sıcakların art arda 3 gün boyunca 38 derecenin üzerinde seyredeceği vurgulandı.

Bölgenin ülkenin serin havasıyla bilinen kuzeyinde yer alması nedeniyle çoğu kişinin ev ve işyerlerinde kliması olduğu belirtiliyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle Oregon Valisi Kate Brown, bölgede acil durum ilan edildiğini açıkladı. Valilik bir kriz merkezi oluşturulduğunu açıklarken enerji ve toplu taşıma konusunda yaşanabilecek aksaklıklar konusunda da önlemler alındı.

Haziran ayında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle Oregon, Washington ve British Columbia’da yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ölenlerin genelde kronik rahatsızlığı bulunanlar ve yaşlılar olduğu belirtiliyor.

Oregon’da en az 83 kişinin sıcaklara bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği, Washington’da en az 91, British Columbia’da sıcaklar nedeniyle 100 kişinin öldüğü ifade ediliyor.

Valilik halkın sıcaklardan korunması için belirli bölgelerde klimalı alanlar oluşturuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yangından kurtuldu, şimdi yaşam mücadelesi veriyor! Artık doğada yaşayamayacakYangından kurtuldu, şimdi yaşam mücadelesi veriyor! Artık doğada yaşayamayacak
PARTNERŞeyma ailesi ve sevgilisiyle tatildeŞeyma ailesi ve sevgilisiyle tatilde
Afganistan'da son durum! Taliban'ın ilerleyişi sürüyorAfganistan'da son durum! Taliban'ın ilerleyişi sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Yol çöktü, ev ve köprüler yıkıldı: 1 ölü, 1 kayıp

Yol çöktü, ev ve köprüler yıkıldı: 1 ölü, 1 kayıp

Başkent karıştı! Kanlı olay sonrası sığınmacılara tepki

Başkent karıştı! Kanlı olay sonrası sığınmacılara tepki

Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş

Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş

46 yaşındaki oyuncudan seksi samanlık pozları!

46 yaşındaki oyuncudan seksi samanlık pozları!

Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astı, para cezası kesildi

Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astı, para cezası kesildi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.