ABD'nin Kuzeybatısında Aşırı Sıcaklar Can Alıyor

ABD’nin kuzeybatısındaki eyaletlerde rekor düzeyde hava sıcaklıkları yaşanıyor. Uzmanlar bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının daha bölgede etkili olacağını sıcaklığın 44 dereceye kadar çıkabileceğini ifade ediyorlar. Bölgede geçtiğimiz ay da sıcaklığın 47 dereceye kadar yükseldiği görüldü.

Oregon’a yönelik olarak Ulusal Meteoroloji Servisi’nden yapılan uyarıda, sıcakların art arda 3 gün boyunca 38 derecenin üzerinde seyredeceği vurgulandı.

Bölgenin ülkenin serin havasıyla bilinen kuzeyinde yer alması nedeniyle çoğu kişinin ev ve işyerlerinde kliması olduğu belirtiliyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle Oregon Valisi Kate Brown, bölgede acil durum ilan edildiğini açıkladı. Valilik bir kriz merkezi oluşturulduğunu açıklarken enerji ve toplu taşıma konusunda yaşanabilecek aksaklıklar konusunda da önlemler alındı.

Haziran ayında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle Oregon, Washington ve British Columbia’da yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ölenlerin genelde kronik rahatsızlığı bulunanlar ve yaşlılar olduğu belirtiliyor.

Oregon’da en az 83 kişinin sıcaklara bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği, Washington’da en az 91, British Columbia’da sıcaklar nedeniyle 100 kişinin öldüğü ifade ediliyor.

Valilik halkın sıcaklardan korunması için belirli bölgelerde klimalı alanlar oluşturuyor.

