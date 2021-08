ABD’nin Kuzeydoğusu Henri Fırtınası’nın Etkisinde

ABD’nin kuzeydoğusunda etkili olan Henri fırtınası bölgeyi yoğun yağış altında bırakırken, New York’un kuzeyinden New England bölgesine doğru yön değiştirdi.

Boston’daki Ulusal Hava Durumu Merkezi bölgede meydana gelebilecek aşırı yağış ve sellere karşı uyardı. Ayrıca kısa süreli hortum riski olduğuna da dikkat çekti. Tropik fırtınanın Massachusetts eyaletinden geçerken 3 ile 8 santimetre arasında yağış bırakması bekleniyor.

New Jersey’in kuzeyinde ve New York eyaletinin güneydoğusunda sel uyarıları yapıldı. Pennsylvania eyaletinin güneydoğusu ile Vermont, New Hampshire ve New York’ta da sel uyarısının kapsamı genişletildi.

Pazar akşamı Rhode Island’a ulaşan Henri fırtınası daha sonra yavaşlasa da bölgeye varmadan çok önce batıya yağış bırakmış, New Jersey’nin bazı kısımlarında sellere neden olmuş, fırtına Pennsylvania’da da etkisini göstermişti.

Henri’nin etkisiyle 140 bin evde elektrikler kesildi. Yağmur köprülerin kapanmasına neden oldu, yollar sular altında kaldı ve birçok kişi araçlarının içinde mahsur kaldı.

Ulusal Kasırga Merkezi, Henri fırtınasının daha da yavaşlamasını ve New England bölgesine dönmeden önce Connecticut-New York arasındaki hatta etkili olmasını beklediklerini kaydetti.

Pazartesi erken saatlerde fırtına saatte 2 kilometre hızla doğuya ilerleyerek geçtiği bölgelere 8 ile 15 santimetre arasında yağış bıraktı. Long Island, New England, güneydoğu New York, New Jersey ve Pennsylvania’nın doğusuna ise 3 ile 8 santimetre arasında yağış düştü.

New England yetkilileri yaz aylarında rekor yağışlara sahne olan bölgede yağmurun devam etmesinin sellere neden olmasından endişe ediyor.

New Jersey eyaletinin merkezindeki Helmetta’nın yaklaşık 200 sakini Pazar günü sel nedeniyle evlerini terkederek yüksek bölgelere kaçtı, bazıları otellere yerleşirken bazılarıysa ailelerinin ve arkadaşlarının evlerine sığındı.

Başkan Joe Biden, Massachusetts, Rhode Island ve Connecticut eyaletlerini afet bölgesi ilan etti. Afet ilanı bu eyaletlere federal yardım yapılmasının önünü açıyor.

Başkan, ‘‘Eyaletlerin hazırlık yapması, önlem alması ve iyileşmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz’’ dedi. Başkan, Tennessee eyaletinde bir diğer fırtınada hayatını kaybeden 22 kişinin yakınlarına da başsağlığı diledi. Tennessee’deki fırtınada çok sayıda kişi de kaybolmuştu.

New Jersey eyaletinin merkezinde bazı bölgelere Pazar günü 20 santimetreye kadar yağış düştü. Jamesburg’da televizyon yayınları kent caddelerinin sular altında kaldığını ve bazı araçların neredeyse tamamen sulara gömüldüğünü gösterdi. Newark’ta Kamu Güvenliği Başkanı Brian O’Hara polisin ve itfaiye ekiplerinin fırtınayla bağlantılı 11 olayda 86 kişiyi kurtardıklarını açıkladı.

Connecticut’ta ise kıyı bölgelerdeki dört bakımevinden 250 eyalet sakini tahliye edilerek diğer bakımevlerine taşındı. Rhode Island’daki birçok büyük köprü kapatıldı. Bazı kıyı yolları da neredeyse tamamen kapandı.