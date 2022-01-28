ABD’nin Kuzeydoğusunda Kar Fırtınası

ABD’nin kuzeydoğu kesimleri yeni bir kar fırtınasına hazırlanıyor. Fırtınanın New England ve Orta Atlantik bölgelerinde haftasonu boyunca etkili olması ve 60 santimetreye yakın kar yağması bekleniyor. Fırtınanın ABD’nin kuzeydoğu kıyılarında seyahati zorlaştıracağı ve sel koşullarına neden olabileceği sanılıyor.

Ulusal Hava Durumu Dairesi (NWS) Cuma günü 4 milyon 900 bin nüfuslu Boston metropol bölgesi için kar fırtınası uyarısında bulundu.

Kar kalınlığının 60 santimetreyi ve rüzgar hızının saatte 112 kilometreyi bulabileceği belirtildi. En fazla kar yağışının Massachusetts eyaletinin güneydoğusu ve Martha’s Vineyard adasına düşmesi bekleniyor.

Boston Valisi Michelle Wu da kar uyarısı yayınlayarak, kent sakinlerine evlerinde kalma çağrısı yaptı.

Carolina eyaletleri ile Maine arasında da kar fırtınası uyarısı yapıldı. Ulusal Hava Durumu Dairesi’ne göre bölgede Cuma öğleden sonradan Cumartesi gününe kadar 30 santimetre kar düşmesi ve rüzgar hızının saatte 80 kilometreye çıkması bekleniyor.

New England bölgesini bundan 44 yıl önce vuran bir kar fırtınası Boston’da 68 santimetre kar birikmesine neden olmuş, ana yollar bir hafta boyunca kapalı kalmış, çok sayıda kişi evlerinde mahsur kalmış ve onlarcası hayatını kaybetmişti.

New York’ta 22 cm kar bekleniyor

Cuma sabah saatlerinde 230’u Boston Logan Uluslararası Havaalanı’ndan olmak üzere 2 binden fazla uçuş iptal edildi. Meteoroloji uzmanlarına göre ülkenin en büyük metropolü New York’ta ise kar kalınlığı 22 santimetreye kadar çıkabilir.

New York Valisi Kathy Hochul, Twitter’dan yaptığı çağrıda, halkı hava durumunu takip etmeye ve gereksiz seyahatten kaçınmaya davet etti.

Yerel basına bölgedeki süper marketlerde oluşan kalabalığın haberleri yansıdı.

Ulusal Hava Durumu Dairesi, kar ve güçlü rüzgarın görüş açısını azaltabileceği, ağaç dallarını devirebileceği ve bazı bölgelerde elektrik kesintisine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bölgede kütüphane, kilise ve kliniklerle mağazalar Cumartesi günü kapılarını kapatacaklarını duyurdu.

Atlas Okyanusu kıyılarının bazı alçak bölgelerinde sel tehdidi de gündemde. Ülkenin kuzey doğusunda hava sıcaklıklarının da fırtınayla birlikte dört ile dokuz derece arasında ortalamanın altına düşmesi bekleniyor.

