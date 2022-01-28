HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD’nin Kuzeydoğusunda Kar Fırtınası

ABD’nin Kuzeydoğusunda Kar Fırtınası

28.01.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin kuzeydoğu kesimleri yeni bir kar fırtınasına hazırlanıyor. Fırtınanın New England ve Orta Atlantik bölgelerinde haftasonu boyunca etkili olması ve 60 santimetreye yakın kar yağması bekleniyor

ABD’nin Kuzeydoğusunda Kar Fırtınası

ABD’nin kuzeydoğu kesimleri yeni bir kar fırtınasına hazırlanıyor. Fırtınanın New England ve Orta Atlantik bölgelerinde haftasonu boyunca etkili olması ve 60 santimetreye yakın kar yağması bekleniyor. Fırtınanın ABD’nin kuzeydoğu kıyılarında seyahati zorlaştıracağı ve sel koşullarına neden olabileceği sanılıyor.

Ulusal Hava Durumu Dairesi (NWS) Cuma günü 4 milyon 900 bin nüfuslu Boston metropol bölgesi için kar fırtınası uyarısında bulundu.

Kar kalınlığının 60 santimetreyi ve rüzgar hızının saatte 112 kilometreyi bulabileceği belirtildi. En fazla kar yağışının Massachusetts eyaletinin güneydoğusu ve Martha’s Vineyard adasına düşmesi bekleniyor.

Boston Valisi Michelle Wu da kar uyarısı yayınlayarak, kent sakinlerine evlerinde kalma çağrısı yaptı.

Carolina eyaletleri ile Maine arasında da kar fırtınası uyarısı yapıldı. Ulusal Hava Durumu Dairesi’ne göre bölgede Cuma öğleden sonradan Cumartesi gününe kadar 30 santimetre kar düşmesi ve rüzgar hızının saatte 80 kilometreye çıkması bekleniyor.

New England bölgesini bundan 44 yıl önce vuran bir kar fırtınası Boston’da 68 santimetre kar birikmesine neden olmuş, ana yollar bir hafta boyunca kapalı kalmış, çok sayıda kişi evlerinde mahsur kalmış ve onlarcası hayatını kaybetmişti.

New York’ta 22 cm kar bekleniyor

Cuma sabah saatlerinde 230’u Boston Logan Uluslararası Havaalanı’ndan olmak üzere 2 binden fazla uçuş iptal edildi. Meteoroloji uzmanlarına göre ülkenin en büyük metropolü New York’ta ise kar kalınlığı 22 santimetreye kadar çıkabilir.

New York Valisi Kathy Hochul, Twitter’dan yaptığı çağrıda, halkı hava durumunu takip etmeye ve gereksiz seyahatten kaçınmaya davet etti.

Yerel basına bölgedeki süper marketlerde oluşan kalabalığın haberleri yansıdı.

Ulusal Hava Durumu Dairesi, kar ve güçlü rüzgarın görüş açısını azaltabileceği, ağaç dallarını devirebileceği ve bazı bölgelerde elektrik kesintisine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bölgede kütüphane, kilise ve kliniklerle mağazalar Cumartesi günü kapılarını kapatacaklarını duyurdu.

Atlas Okyanusu kıyılarının bazı alçak bölgelerinde sel tehdidi de gündemde. Ülkenin kuzey doğusunda hava sıcaklıklarının da fırtınayla birlikte dört ile dokuz derece arasında ortalamanın altına düşmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdiGenç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdi
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 2 ağır yaralıKorkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Altın fiyatları için çarpıcı iddia! Uykularınız kaçmasın: Sepet yapan kazanır

Altın fiyatları için çarpıcı iddia! Uykularınız kaçmasın: Sepet yapan kazanır

Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge

Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik dava

28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.