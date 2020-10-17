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ABD'nin Louisiana kentinde küçük uçak düştü: 2 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2020 20:52 | Son Güncelleme

ABD'nin Louisiana eyaletinde düşen küçük uçaktaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin Louisiana kentinde küçük uçak düştü: 2 ölü

Yerel basında çıkan haberlere göre, Louisiana'nın Terrebonne Parish bölgesinde küçük bir uçak Hatch Gölü yakınlarında düştü.

İKİ KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Polis ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu uçakta bulunan iki kişinin cesedine ulaşıldı. Ölenlerin kimliği hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu Sözcüsü Peter Knudson, uçağın, düştüğü yerin yakınlarında bulunan havalimanından kalktığını ve Teksas'ın Brenham kentine gitmekte olduğunu belirtti.

ABD Federal Havacılık İdaresinin, uçağın düşme sebebine ilişkin soruşturma başlatacağı bildirildi. (AA)

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