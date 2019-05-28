ABD'nin Lübnan-İsrail arasındaki ara buluculuğu devam ediyor

Satterfield'in, Lübnan'ın konuya ilişkin öneriye dair tutumunu Basil ile paylaştığına işaret edilen haberde, sürecin önünü kapatacak somut bir engel olmadığı ve Satterfield'in iki ülke arasındaki ziyaretlerine devam etmesi beklendiğine dikkat çekildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde Satterfield'in, Basil ile görüştüğü Dışişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldığı belirtildi.

Satterfield, Lübnan ile İsrail arasındaki sınırı belirleme sürecine ilişkin son gelişmeleri Cumhurbaşkanı Avn ile paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkentin doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Satterfield'i kabul etti.

Geçen hafta Lübnan ve İsrail'de gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından bugün yeniden başkent Beyrut'ta bulunan Satterfield, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad el-Hariri ve Dışişleri Cibran Basil ile ayrı ayrı makamlarında görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili David Satterfield, Lübnan ile İsrail arasında uzun zamandır sorun olan sınırların belirlenmesine ilişkin Lübnanlı yetkililerle bir araya geldi.

Beyrut yönetimi, iki ülke arasındaki sınırların nihai olarak karara bağlanması için ABD himayesinde Lübnan, İsrail ve Birleşmiş Milletler'den oluşan üçlü bir komitenin kurulmasını öneriyor.

Lübnan Meclis Başkanlığı ve Başbakanlıktan yapılan açıklamalarda ise ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili Satterfield ile görüşmelerde İsrail ile sınır konusunun yanı sıra yerel ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Avn, 9 Mayıs'ta Lübnan-İsrail deniz sınırını belirleme konusunda dikkate alınacak çalışma mekanizmasıyla ilgili önerilerini ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Elizabeth Richard'a iletmişti.

Satterfield de başkente Beyrut'a 15 Mayıs'ta yaptığı ziyarette Avn, Berri, Hariri ve Basil ile Lübnan-İsrail sınırını ele alan görüşmeler yapmıştı.

Lübnan temaslarını, İsrail'e gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin ardından 20 Mayıs'ta yine Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta tamamlayan Satterfield, herhangi bir açıklama yapmadan ülkeden ayrılmıştı.

- Lübnan-İsrail sınırındaki durum