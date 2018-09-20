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ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 17:36 | Son Güncelleme

ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.


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