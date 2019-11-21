ABD'nin Massachusetts eyaletinde elektronik sigara yasağında son adım

Aromalı elektronik sigara ve mentollü sigara gibi tütün mamullerinin satışını eyalet genelinde topyekun yasaklayan düzenleme tüm elektronik sigara mamullerine yüzde 75 satış vergisi getiriyor.

Eyalet parlamentosunun üst kanadı Senato, bugün yapılan oylamada, daha önce Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği düzenlemeyi onayladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) 5 Kasım'da açıkladığı verilere göre, ülkede Alaska dışındaki tüm eyaletlerde görülen ve elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülen gizemli hastalığa yakalananların sayısı 2 bin 51'i bulmuş, en az 40 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalıkla ilgili ilk vakalar nisanda rapor edilmeye başlanmıştı. Vakaların elektronik sigaralarda kullanılan "vitamin E asetat" adlı kimyasal katkı maddesinin yol açtığının düşünüldüğü belirtilmişti.

