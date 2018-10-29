ABD'nin Meksika sınırına 5 bin asker göndereceği iddia edildi

Pentagon planlamanın devam ettiğini söylerken, Trump "Ordumuz sizi bekliyor" ifadelerini kullandı.Washington yönetiminin, Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye ulaşmak için yola çıkan binlerce göçmenin ülkeye girişini engellemek amacıyla Meksika sınırına asker gönderme planı şekillenmeye başladı. İsimleri gizli kalmak koşuluyla Associated Press'e bilgi veren iki ABD'li yetkili, Gümrük ve Sınır Devriye birimine destek olması amacıyla 5 bin askerin Meksika sınırına sevk edileceğini söyledi. Ülkenin güneybatı sınırına sevk edilmesi planlanan birlikteki asker sayısı 800 olarak tahmin ediliyordu.

5 bin asker iddiası Wall Street Journal gazetesi tarafından da ortaya atıldı. Gazete, ABD Başkanı Donald Trump‘ın yaklaşan ara seçimler öncesi destekçilerinin güvenini sağlamlaştırmak için göçmen kafilesini etkili bir siyasi mesele olarak kullandığını savundu.

Başkan Trump da Twitter'dan yaptığı paylaşımda "ordumuz sizi bekliyor" mesajı verdi. Trump, "Çok sayıda çete üyesinin ve bazı kötü insanların güney sınırına ilerlemekte olan konvoya sızdığını" öne sürerek, "Lütfen geri dönün, yasal süreçten ilerlemediğiniz takdirde ABD'ye kabul edilmeyeceksiniz. Bu ülkemize yönelik bir işgaldir ve ordumuz sizi bekliyor!" ifadelerini kullandı.