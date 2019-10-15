ABD'nin Menbiç'i Rus askerlerine teslim ettiği iddiası

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusuna bağlı birliklerin Suriye'nin Menbiç kentini Rus askerlere teslim ettiği öne sürüldü. Amerikan haber dergisi Newsweek'in, ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD askerleri kentten, "hassas aletleri" imha edip olabildiğince çok eşya ile bir an önce ayrılmak için kenti Ruslara teslim etti. Söz konusu Pentagon yetkilisi, Amerikan ve Rus askerlerinin kenti birlikte dolaşıp bir devir teslim töreni yapmadıklarını, amacın hızlıca şehirden ayrılmak olduğunu dile getirdi.

"Türk tarafı ile de organize bir iş birliği içindeyiz"

Alman haber ajansı dpa'nın söz konusu iddiayı doğrulatmak için ABD'nin Suriye'den sorumlu komuta merkezine sorduğu ilgili soruya ise henüz yanıt verilmedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili olarak ABD askerlerinin Irak'a gitmek üzere Menbiç'ten ayrıldığını bildirdi. Bakanlık ayrıca Münbiç'te kontrolün tamamen Suriye ordusunda olduğunu, Rus birliklerin bölgede devriye faaliyetinde bulunduğunu ve aynı zamanda Türk tarafı ile de organize bir iş birliği içinde olunduğunu duyurdu.