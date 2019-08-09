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ABD’nin milli istihbaratının başına Joseph Maguire atandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Milli Güvenlik Konseyinin başına, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Joseph Maguire’yi atadığını açıkladı.ABD Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Dan Coats, 28 Temmuz’da görevinden istifa etmiş, yerine gelebilecek isimler tartışılmaya başlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Milli Güvenlik Konseyinin başına, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Joseph Maguire’yi atadığını açıkladı.
ABD Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Dan Coats, 28 Temmuz’da görevinden istifa etmiş, yerine gelebilecek isimler tartışılmaya başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, boşalan koltuğa ilk olarak John Ratcliffe’i aday göstermiş, daha sonra da bu kararından vazgeçmişti. Başkan Trump, yaptığı açıklamada Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevine geçici olarak Joseph Maguire’yi atadığını açıkladı. Maguire’nin 15 Ağustos tarihinde göreve başlayacağı öğrenildi.
Trump yaptığı açıklamada, Maguire’nin başarılı bir askeri geçmişi olduğuna işaret ederek, “Deniz Özel Harp Komutanlığı dahil her seviyede komutanlık yaptı. Ayrıca Harvard Üniversitesinde Milli Güvenlik çalışmalarında bulundu. Harika bir iş yapacağından hiç şüphem yok” diye konuştu.
Ulusal Terörle Mücadele Merkezinin şu anki Başkanı olan Maguire, 36 süren askerlik görevinin ardından 2010 yılında Deniz Kuvvetlerinden Amiral Yardımcısı olarak emekli oldu.

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