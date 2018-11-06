HABER

ABD'nin milyonlarca dolar ödül koyduğu PKK yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan kimdir?

06.11.2018 20:11 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı; kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında Murat Karayılan için 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan için de 3 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı. 3 isim, PKK'nın önde gelen yöneticileri konumunda.

ABD'nin milyonlarca dolar ödül koyduğu PKK yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri; PKK'nın 3 yöneticisi Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü vermeyi kararlaştırdı.

ABD; Murat Karayılan için 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan için de 3 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

Açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer'ın Ankara ziyareti sırasında yapıldı.

Matthew Palmer, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'Rewards for Justice (Adalet için Ödül)' programının PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım" dedi.

https://twitter.com/USEmbassyTurkey/status/1059827649298776064

ABD'nin milyonlarca dolar ödül koyduğu 3 isim, PKK'nın önde gelen yöneticileri konumunda.

Murat Karayılan

Murat Karayılan

Murat Karayılan, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinde kırmızı bültenle aranıyor.

Karayılan, 1954 yılında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğdu. 1979'da PKK'ya katıldı.

Suriye'ye kaçtıktan sonra, 1999'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanmasın ardından örgütün başına geçti. Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) Yürütme Kurulu Başkanlığı da yaptı.

2013 yılında PKK'nın silahlı kanadı olan Halk Savunma Güçleri'nin (HPG) başına geçti.

Duran Kalkan

Cemil Bayık

1955 yılında Elazığ'ın Keban ilçesinde doğdu. PKK'nın 18 kurucusundan biri olduktan sonra 12 EyIüI 1980 askeri darbesi sonrası yurt dışına kaçtı.

Örqütün Suriye, Lübnan ve Kuzey Irak'taki kampları iIe Avrupa büro sorumluluğunu yaptı. Sonra PKK Başkanlık Konseyi üyeliğine seçildi. Hep PKK'nın iki numaralı ismi olarak anıldı.

Murat Karayılan'ın ardından 10 Temmuz 2013'te PKK'nın başına geçen Cemil Bayık, "Cuma" kod adı ile biliniyor.

Duran Kalkan

14 Ağustos 1952 tarihinde Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde doğdu. PKK'nın lider kadrosunda yer aldı.

1980-1990 yılları arasında Almanya'da örgütün mali sorumlusu olarak çalıştı. 1988'de Düsseldorf kentinde tutuklanarak yargılandı. 1993'de Kuzey Irak'a geçerek Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu komutanlığı ve PKK Yürütme Konseyi üyeliği görevlerini üstlendi. Daha sonra KCK Yürütme Kurulu üyesi oldu.

Duran Kalkan da 28 Ekim 2015'te İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler listesinde" kırmızı bültenle aranıyor.

Karayılan ve Kalkan hakkında yakalama emri var

Mardin 1. Sulh Ceza Hakimliği 2016 yılında Murat Karayılan ve Duran Kalkan hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer biyolojik kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından yakalama emri çıkarmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise PKK'yı 1997 yılında Göçmenlik ve Uyruk Kanunu'nun 219. bölümü uyarınca "yabancı terör örgütü" olarak kabul etmişti.

Amerikan yönetimi de 2001 yılında PKK'yı, 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca "Küresel Terör Unsurları" listesine almıştı.

ABD'nin milyonlarca dolar ödül koyduğu PKK yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan kimdir?

Ünlü oyuncudan üstsüz protestoÜnlü oyuncudan üstsüz protesto
ABD Üç PKK Yöneticisi İçin Ödül Koydu ABD Üç PKK Yöneticisi İçin Ödül Koydu 
ABD'den PKK'nın tepe yöneticilerini ihbar edene ödülABD'den PKK'nın tepe yöneticilerini ihbar edene ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Macron'a suikast girişimi!

Macron'a suikast girişimi!

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

TRT Müzik'te büyük tartışma yaratacak yorum: 'Cuma namazı' yerine 'Millet Bahçesi'

TRT Müzik'te büyük tartışma yaratacak yorum: 'Cuma namazı' yerine 'Millet Bahçesi'

İlginizi Çekebilir

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD pişman olacak!

İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD pişman olacak!

Flaş gelişme! ABD'den 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül

Flaş gelişme! ABD'den 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül

Suudi Veliaht Prensi, '45 üst düzey ismi hala Ritz'de esir tutuyor'

Suudi Veliaht Prensi, '45 üst düzey ismi hala Ritz'de esir tutuyor'

İtalya Başbakan Yardımcısı'ndan eski sevgilisine 'yatak fotoğrafı' yanıtı

İtalya Başbakan Yardımcısı'ndan eski sevgilisine 'yatak fotoğrafı' yanıtı

94 yaşında mahkeme karşısında!

94 yaşında mahkeme karşısında!

Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu

Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.