ABD'nin milyonlarca dolar ödül koyduğu PKK yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri; PKK'nın 3 yöneticisi Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü vermeyi kararlaştırdı.
ABD; Murat Karayılan için 5 milyon dolara, Cemil Bayık için 4 milyon dolara, Duran Kalkan için de 3 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.
Açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer'ın Ankara ziyareti sırasında yapıldı.
Matthew Palmer, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'Rewards for Justice (Adalet için Ödül)' programının PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım" dedi.
https://twitter.com/USEmbassyTurkey/status/1059827649298776064
ABD'nin milyonlarca dolar ödül koyduğu 3 isim, PKK'nın önde gelen yöneticileri konumunda.
Murat Karayılan, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinde kırmızı bültenle aranıyor.
Karayılan, 1954 yılında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğdu. 1979'da PKK'ya katıldı.
Suriye'ye kaçtıktan sonra, 1999'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanmasın ardından örgütün başına geçti. Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) Yürütme Kurulu Başkanlığı da yaptı.
2013 yılında PKK'nın silahlı kanadı olan Halk Savunma Güçleri'nin (HPG) başına geçti.
1955 yılında Elazığ'ın Keban ilçesinde doğdu. PKK'nın 18 kurucusundan biri olduktan sonra 12 EyIüI 1980 askeri darbesi sonrası yurt dışına kaçtı.
Örqütün Suriye, Lübnan ve Kuzey Irak'taki kampları iIe Avrupa büro sorumluluğunu yaptı. Sonra PKK Başkanlık Konseyi üyeliğine seçildi. Hep PKK'nın iki numaralı ismi olarak anıldı.
Murat Karayılan'ın ardından 10 Temmuz 2013'te PKK'nın başına geçen Cemil Bayık, "Cuma" kod adı ile biliniyor.
14 Ağustos 1952 tarihinde Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde doğdu. PKK'nın lider kadrosunda yer aldı.
1980-1990 yılları arasında Almanya'da örgütün mali sorumlusu olarak çalıştı. 1988'de Düsseldorf kentinde tutuklanarak yargılandı. 1993'de Kuzey Irak'a geçerek Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu komutanlığı ve PKK Yürütme Konseyi üyeliği görevlerini üstlendi. Daha sonra KCK Yürütme Kurulu üyesi oldu.
Duran Kalkan da 28 Ekim 2015'te İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler listesinde" kırmızı bültenle aranıyor.
Mardin 1. Sulh Ceza Hakimliği 2016 yılında Murat Karayılan ve Duran Kalkan hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer biyolojik kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından yakalama emri çıkarmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı ise PKK'yı 1997 yılında Göçmenlik ve Uyruk Kanunu'nun 219. bölümü uyarınca "yabancı terör örgütü" olarak kabul etmişti.
Amerikan yönetimi de 2001 yılında PKK'yı, 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca "Küresel Terör Unsurları" listesine almıştı.
Flaş gelişme! ABD'den 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül
Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi
Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti
Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler
Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu
Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı
Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız
Akıllı telefonlara yüklediğiniz sahte burç uygulamalarına dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum