“ABD’nin Moskova Büyükelçiliği Kapatılmamalı”

ABD’nin Moskova Büyükelçisi John J. Sullivan, ABD’nin Moskova’daki büyükelçiliğinin kapatılmaması gerektiğini, iki nükleer gücün irtibatta kalmaya devam etmek zorunda olduklarını söyledi.

ABD ve Rusya arasında, Rusya’nın Ukrayna saldırıları nedeniyle son dönemde yaşanan gerginliğin büyükelçiliğin kapatılması noktasına kadar gitmemesi gerektiğini dile getiren Sullivan, Rusya’nın büyükelçiliği kapatmaması gerektiğini belirtti.

Rus TASS haber ajansına açıklamalarda bulunan ABD’nin Moskova Büyükelçisi, son dönemde gerilen Rusya- ABD ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Bir önceki başkan Donald Trump tarafından ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’ne atanmış olan Sullivan, “Bizler birbirimizle konuşma kabiliyetimizi korumak zorundayız. Diplomatik ilişkilerimizi sonlandıramayız. Ve asla da ilişkileri tamamen koparmayacağız” diye konuştu.

ABD Büyükelçisi, Batılı bazı ülkelerin kütüphanelerinden Rus yazarların kitaplarının kaldırılması ya da bazı orkestraların Rus sanatçıların eserlerini çalmaya son vermesi gibi uygulamaları da eleştirdi.

Kendisinin ancak güvenlikle ilgili endişeler nedeniyle elçiliğin kapatılmasını düşünebileceğini dile getiren Sullivan, iki ülke arasında kısa vadede bir yakınlaşma beklemediğini de sözlerine ekledi.

62 yaşındaki ABD’nin Moskova Büyükelçisi John J. Sullivan, iki ülkenin yeniden yakınlaşmasıyla ilgili yorum yaparken de “Eğer ne zaman olacağına dair bir tahminde bulunmam gerekirse sanırım bunu görmeye benim ömrüm yetmez” ifadelerini kullandı.

