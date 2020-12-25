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ABD’nin Nashville kentinde park halindeki araçta patlama

25.12.2020 18:16 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Nashville kentinde park halinde bir araçta patlama meydana geldi.

ABD’nin Nashville kentinde park halinde bir araçta patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda hasar oluştu.

ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde park halindeki bir araçta patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, patlamanın etkisiyle çevrede bulunan binalarda da hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, araca bomba yerleştirilmiş olabileceği ihtimali göz önünde bulunduruluyor.

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