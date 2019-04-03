HABER

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Hutchison: “Türkiye çok önemli bir müttefik”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 12:38 | Son Güncelleme

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basının karşısına çıkan ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, “Türkiye çok önemli bir müttefik, onlar NATO görevlerinde ağır bir yükü üstleniyor” dedi.ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison Washington’da gerçekleşecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basının karşısına çıktı.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basının karşısına çıkan ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, “Türkiye çok önemli bir müttefik, onlar NATO görevlerinde ağır bir yükü üstleniyor” dedi.
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison Washington’da gerçekleşecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basının karşısına çıktı. Türkiye’nin Rusya’nın S-400 füze savunma sistemlerinden vazgeçmemesi halinde birlikten çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda gelen soruya cevap veren Hutchison, ABD’nin ve NATO’nun konu hakkında endişeleri olduğunu belirterek Türkiye’nin Rusya’dan silah almasının uygun olmayacağını aktardı.

“ABD oldukça endişeli”
Hutchison, “ABD Türkiye’nin bizim F-35’lerimize benzer, Rusya’nın S-400 sistemlerini alması konusunda oldukça endişeli. Çünkü bilgi, irtibat aktarımı hatta kesintisi olabilir” ifadelerini kulandı.

“Türkiye çok önemli bir müttefik”
Türkiye’nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan temsilci, “Türkiye çok önemli bir müttefik. Onlar müttefik ülkelerden. Onlar ayrıca NATO görevlerinde ağır bir yükü üstleniyor. Onlar da Afganistan’daki kadrodaki ülkelerden, Onlar bütün görevlerimize katılıyorlar, NATO’nun başlangıcından beri varlar. Bu sebeple Türkiye’nin ittifakta kalmasını istiyoruz. Biz onlardan, ülkelerinin ortasında NATO ile birlikte işlem görebilecek, Rus füze savunma sistemlerine sahip olmamalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz
Esenyurt yeni belediye başkanından açıklamalarEsenyurt yeni belediye başkanından açıklamalar
Yüreğir’de geçersiz oyların sayımına başlandıYüreğir’de geçersiz oyların sayımına başlandı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.