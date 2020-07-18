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ABD'nin Navajo Yerlileri Salgından Olumsuz Etkileniyor

18.07.2020 20:37 | Son Güncelleme

ABD’de en yüksek işsizlik oranları yerli nüfusta görülüyor. Amerikalı yerliler, aynı zamanda, Corona virüsünden en kötü etkilenen azınlık gruplarından biri

ABD'nin Navajo Yerlileri Salgından Olumsuz Etkileniyor

ABD’de en yüksek işsizlik oranları yerli nüfusta görülüyor. Amerikalı yerliler, aynı zamanda, Corona virüsünden en kötü etkilenen azınlık gruplarından biri. Bu iki olumsuz durumun birleşmesiyse, özellikle Navajo kabilesine mensup yerli Amerikalı toplulukların çok zor zamanlardan geçmesine yol açıyor. Amerika’nın Sesi, Arizona’da Navajo yerlilerinin yaşadığı bölgeyi ziyaret etti.

Utah’ın Arizona sınırındaki Monument Vadisi'nde göze çarpan kumtaşı oluşumları, ABD’nin en geniş yerli toplumu olan Navajo kabilesine ait bölgenin en değerli simgesi.

Her yıl binlerce ziyaretçinin geldiği park, salgın nedeniyle kapalı ve bomboş. Gelir yetersizliği yaşayan bölge halkı, su, gıda ve temizlik malzemesi yardımı almak için parkın girişindeki kuyrukta bekliyor.

Navajo Ulusu Başkanı Jonathan Nez, federal hükümetten yardım gelmesinin çok uzun sürdüğünü söylüyor. Nez, “Kongre’den geçen teşvik paketinin bütün Amerikan vatandaşlarına yardım etmesi hedefleniyordu. Ancak bu ülkenin, bu toprakların ilk sahiplerine yardım çok geç ulaştı” diyor.

Navajo kabilesi Corona virüsü salgınından çok kötü etkilendi. Ülkedeki en yüksek vaka oranı bu toplumda görülüyor. Son iki aydır, tanı konmuş enfeksiyon sayıları artmaya devam ediyor.

Bölgedeji küçük sağlık merkezindeyse sadece bir doktor görev yapıyor. Doktor Key hastalarını otoparkta muayene ediyor.

Key'e göre Navajo halkı diyabet, kalp hastalığı, obezite gibi sorunlar yüzünden virüse karşı çok dayanıksız. Başka bir sorun da, kalabalık ailelerin çok küçük evlerde birlikte yaşaması.

İrlanda büyüklüğündeki bu özerk bölgede yaşayanların en az yüzde 30’unun suya erişimi yok. Birçok aile su ihtiyacını su istasyonlarından karşılıyor.

Yemek pişirmek, çamaşır yıkamak ve çocuklarına banyo yaptırmak için suyun idareli kullanılması gerekiyor.

Navajo kabilesi mensubu öğretmen Amanda Larson, “Çocuklarımı iki günde bir yıkardım. Ama şimdi salgın yüzünden her gün yıkanıyorlar. Benim için bu utanç verici, alçaltıcı. Çocuklarım için de çok üzücü” diyerek yaşadıkları zorlukları anlatıyor.

Salgın Navajo kabilesinin sözlü tarihini de tehdit ediyor. Amerikalı yerliler arasında bilgi aktarımı yüzyıldır aile büyükleri tarafından yapılıyor. Ancak virüse karşı en savunmasız olanlar da yaşlılar. Birçokları tarihlerini yaşatan aile büyüklerini kaybetmekten korkuyor. Navajo yerlileri, aile büyüklerini korumak için dualar ediyor, şarkılar söylüyor.

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