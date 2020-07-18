ABD'nin Navajo Yerlileri Salgından Olumsuz Etkileniyor

ABD’de en yüksek işsizlik oranları yerli nüfusta görülüyor. Amerikalı yerliler, aynı zamanda, Corona virüsünden en kötü etkilenen azınlık gruplarından biri. Bu iki olumsuz durumun birleşmesiyse, özellikle Navajo kabilesine mensup yerli Amerikalı toplulukların çok zor zamanlardan geçmesine yol açıyor. Amerika’nın Sesi, Arizona’da Navajo yerlilerinin yaşadığı bölgeyi ziyaret etti.

Utah’ın Arizona sınırındaki Monument Vadisi'nde göze çarpan kumtaşı oluşumları, ABD’nin en geniş yerli toplumu olan Navajo kabilesine ait bölgenin en değerli simgesi.

Her yıl binlerce ziyaretçinin geldiği park, salgın nedeniyle kapalı ve bomboş. Gelir yetersizliği yaşayan bölge halkı, su, gıda ve temizlik malzemesi yardımı almak için parkın girişindeki kuyrukta bekliyor.

Navajo Ulusu Başkanı Jonathan Nez, federal hükümetten yardım gelmesinin çok uzun sürdüğünü söylüyor. Nez, “Kongre’den geçen teşvik paketinin bütün Amerikan vatandaşlarına yardım etmesi hedefleniyordu. Ancak bu ülkenin, bu toprakların ilk sahiplerine yardım çok geç ulaştı” diyor.