IHAAW153409-ASA/31-01-2019
- ABD’nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’nın otoparkında yangın çıktı. Park halindeki araçlar alev aldı.
31.01.2019 15:34:09 TSI
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