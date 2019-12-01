ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı: 11 yaralı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin New Orleans kentinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, saldırı, Louisiana eyaleti New Orleans kentinin en yoğun bölgelerinden biri olan French Quarter'da meydana geldi.

Yerel yetkililer olayda 11 kişinin yaralandığını, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirilirken saldırının nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

