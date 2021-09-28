ABD'nin Nükleer Tesise Erişim Talebine İran’dan Ret

İran devlet medyası Tahran’ın, ABD'nin Birleşmiş Milletler denetçilerine bir nükleer tesise erişim izni verme çağrısını reddetti ve Washington'un tesise yönelik sabotajı kınamadan teftiş talep etmeye yetkili olmadığını söyledi.

ABD, iki hafta önce varılan anlaşma uyarınca İran'ın Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi (IAEA) denetçilerinin santrifüj parçaları imal edilen bir atölyeyi denetlemesini engellemeye son vermesi gerektiğini, 27 Eylül’de bildirmişti. Washington, aksi takdirde Tahran’ın birkaç gün içinde IAEA Yönetim Kurulu'nun diplomatik yanıtıyla karşılaşacağı uyarısında bulunmuştu.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed Eslami Moskova'yı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer tesisini hedef alan terör eylemlerini kınamayan ülkeler, oradaki teftişler hakkında yorum yapmaya yetkin değil" dedi.

TESA Karaj tesisinde bulunan atölye, uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjlerin parçalarını imal ediyor. TESA Karaj, İran'ın, IAEA'ya ait gözetim ekipmanlarının bakımını yapmak üzere denetçilere erişim sağlamayı kabul ettiği birkaç tesisten biri. Kameraların bellek kartlarının görüntü verileriyle dolması nedeniyle değiştirilmesi gerekiyordu.

Haziran ayında atölyenin bir sabotaja maruz kaldığı anlaşılmış ve IAEA'ya ait kameralardan biri tahrip edilmişti. İran kameraları kaldırmış, tahrip edilen kameranın çektiği görüntülerse kaybolmuştu.

