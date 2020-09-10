ABD’nin Öğrenci Vizelerini İptaline Çin’den Tepki

Sözcü, ‘‘Bu durum açıkça siyasi zulüm ve ırk ayrımcılığı, aynı zamanda da orada okuyan Çinli öğrencilerin insan haklarının ihlali’’ diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian , Washington’un kararının ABD’de eğitim gören Çinli öğrencilerin yasal haklarını ve çıkarlarını ihlal ettiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise iptal edilen vize sayısının 1.000 olduğunu açıklamıştı.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, Çin’in askeri sızma politikalarıyla bağlantısı tespit edilen Çinli lisansüstü öğrencilerin ve araştırmacıların vizelerinin iptal edildiğiniş açıklamıştı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı kararın bazı hassas bilgilerin çalınmasını önlemek amacıyla alındığını bildirmişti.

ABD’nin yaklaşık bin Çinli öğrencinin vizelerini iptal etme kararına Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. Yapılan çıklamada Washington’un bu adımı için ‘‘düpedüz siyasi zulüm’’ ve ‘‘ırk ayrımcılığı’’ denildi.

Başkan Donald Trump yönetimi Çinli lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra, Çin devlet basını için çalışan bazı gazetecileri de casusluk ya da devlet propagandası yapmakla suçluyor.

Amerika’da üniversite ve yüksek okullarda kayıtlı 370 bin kadarÇinli öğrenci, ülkedeki yabancı öğrencilerin çoğunluğunu oluşturuyor. Yeni vize kısıtlamaları ve küresel düzeyde etkili olan Corona virüsü, bu öğrencilerin ABD’deki geleceğini belirsiz hale getiriyor.

ABD-Çin ilişkileri dünyanın iki büyük ekonomisinin ticaret, Hong Kong’daki insan hakları ve Corona virüsü konularındaki anlaşmazlıkları nedeniyle tarihin en kötü seviyesinde.

