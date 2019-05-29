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ABD'nin Ohio eyaletinde hortum bir can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 02:48 | Son Güncelleme

Hortumun uçurduğu park halindeki aracın bir eve çarpması sonucu 81 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

NEW YORK - ABD'nin iç kesimlerinde etkili olmaya devam eden hortumlar, Ohio'da bir can aldı.

Hortumun uçurduğu park halindeki aracın bir eve çarpması sonucu 81 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. İki haftadır devam eden ve ülkenin iç kesimlerinde Indiana ve Ohio'da meydana gelen hortumlarda 90 kişi de yaralandı.

Ulusal Meteoroloji Dairesi, hafta sonu iç kesimlerdeki 8 eyalette 50'den fazla hortumun meydana geldiğini bildirdi.

Eyaletlerde ciddi yıkıma neden olan hortumlar nedeniyle hasar gören bazı okullar da erken kapandı.

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ABD hortum

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