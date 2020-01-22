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  4. ABD'nin öldürdüğü Haşdi Şabi Komutanı Mühendis'in yerine yeni isim belirlendi iddiası

ABD'nin öldürdüğü Haşdi Şabi Komutanı Mühendis'in yerine yeni isim belirlendi iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 12:19 | Son Güncelleme

ABD'nin öldürdüğü Haşdi Şabi Komutanı Mühendis'in yerine yeni isim belirlendi iddiası

İSTANBUL (AA) - ABD'nin 3 Ocak'ta Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırında öldürülen Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in yerine Ebu Ali el-Basri'nin getirildiği iddia edildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Şii milis gücü Haşdi Şabi Şura Meclisi, Mühendis'in öldürülmesinin ardından boşalan Haşdi Şabi Başkan Yardımcılığına Ebu Ali el-Basri'yi seçti.

Haşdi Şabi'den ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

- Ebu Ali el-Basri kimdir?

Ebu Ali el-Basri, 1998- 2000 yıllarında o dönem İran'da konuşlu bulunan ve şu anda Haşdi Şabi içindeki en güçlü milis örgütlerden biri durumundaki Bedir Tugayları'nın komutanlığını yaptı.

Basri, 1998 yılında Mühendis'ten devraldığı Bedir Tugayları komutanlığını 2000 yılında, halihazırda da bu görevde bulunan Hadi Amiri'ye bıraktı

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgal etmesi ve Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra kurulan kabinelerde Basri, Eğitim Bakanı ve Çalışma Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Basri, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın üçte birini ele geçirmesi üzerine kurulan Haşdi Şabi'de de Operasyonlar Komutan oldu.

- Hadi Amiri'nin "Haşdi Şabi başkanlığına getirileceği" iddiası

Londra merkezli Middle East Eye (MEE), 16 Ocak'ta yayınladığı bir haberinde, İran destekli Haşdi Şabi çatısı altındaki Şii milislerin komutan ve üst düzey yetkililerin Lübnan ve İran'da iki ayrı toplantı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Haberde İran'ın talebi üzerine Beyrut'ta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile gerçekleştirilen toplantıda tüm ihtilafların bir kenara bırakılarak uzlaşıya varılmasının hedeflendiği ifade edilmişti.

İran'ın Kum kentinde yapılan toplantıda ise Haşdi Şabi komutanları ile Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın bir araya geldiği ve Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri'nin Haşdi Şabi Başkanlığına getirilmesi konusunun ele alındığı kaydedilmişti.

MEE'ye konuşan Sadr'ın yardımcılarından biri, şartlarının yerine getirilmesi halinde Amiri'nin Haşdi Şabi başkanlığına karşı çıkmayacaklarını söylemişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mühendis, 3 Ocak'ta düzenlenen ABD saldırısında öldürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Haşdi Şabi ırak İRAN

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