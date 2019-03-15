ABD’nin Ölüm Listesindeydi Türkiye’de Ceza Aldı

IŞİD’in yöneticilerinden olduğu ve ABD'nin ölüm listesinde yer aldığı belirlenen Prakash, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi (SEGBİS) ile katılırken Avukatı Reşat Devran da hazır bulundu.

24 Ekim 2016 tarihinde Suriye sınırındaki Kilis'in İnanlı köyünde kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan aralarında Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash'ın da bulunduğu bir grup IŞİD üyesi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Antep H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

ABD'nin ‘öldürülecekler listesi’nde bulunan ve Kilis'te yakalanarak tutuklanan IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi Neil Christopher Prakash’ın terör örgütü üyesi olmak suçuyla yargılandığı davada karar çıktı. Kilis Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 7’nci duruşmada, Avustralya’nın vatandaşlıktan çıkardığı Prakash, 7 yıl 6 ay cezaya çarptırılarak cezaevine gönderildi.

‘’Pişmanım’’

Avustralya’nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ve Avustralyalı gazetecilerin de takip ettiği duruşmada savunma yapan Neil Christopher Prakash, IŞİD’e katıldığı için pişman olduğunu yineledi; "IŞİD’e katıldığım için çok pişman oldum. Ben Suriye’ye insanlara yardım etmek için gitmiştim. Orada IŞİD’in kötü olduğunu görünce ayrıldım" dedi.

Prakash’ın avukatı Reşat Devran da müvekkilinin pişman olduğunu belirterek, beraatını talep ederken beraat verilmeyecekse de alt sınırdan ceza verilmesini istedi.

Avukatın savunmasının sonrası verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Prakash’ın IŞİD terör örgütüne üye olmasının delillerle sabit olmasından ötürü silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 7 buçuk yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

